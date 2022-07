"Te voy a quemar viva": Luz Raquel Padilla, la indignante crónica de un asesinato anunciado

Luz Raquel Padilla falleció el martes 19 de julio, luego de que el pasado sábado 16 de julio, tras una discusión, unas personas le rociaran solvente y posteriormente, le prendieran fuego en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Primeras amenazas hacia Luz

A través de Twitter, Luz había hecho públicas las amenazas que recibía constantemente por parte de uno de sus vecinos a causa de los ruidos que hacía su hijo de 11 años durante sus momentos de crisis, quien fue diagnosticado con autismo severo.

El 17 de mayo de 2022 Luz, denunció la primera agresión por parte de su vecino, quien la atacó con cloro industrial y le ocasionó daño en su seno izquierdo, asimismo, señaló que las amenazas de muerte eran diarias.

Las crisis de su hijo Bruno consistían en golpear la pared con sus manos o pies, lo cual ocasionaba ruido que resultaba molesto al vecino en cuestión y a su madre.

El conflicto no eran únicamente por las crisis de su hijo, sino que además, el agresor tenía un perro pitbull afuera de su departamento, el cual dejaron en un área común que cercaron con cancel, con lo que bloquearon el paso de los vecinos. Asimismo, el perro amedrentaba constantemente a Bruno, lo que orillaba a enfrentamientos entre Luz y sus vecinos.

Estos hechos suscitados en la colonia Arcos de Zapopan, provocaban constantes agresiones verbales y amenazas de muerte hacia Luz y su hijo, a quien discriminaban y ofendían por su condición.

Luz solicitó protección ante ataques vecinales

En Guadalajara existe un mecanismo llamado Pulsos de la vida, que consiste en un dispositivo de geolocalización que al presionarlo, solicita la llegada urgente de elementos de seguridad al ser notificados de que la víctima corre peligro.

Luz solicitó esta protección a la Comisaría de Zapopan, pero no se le otorgó, ya que el argumento fue que necesitaba interponer una denuncia formal, debido a que su situación era solamente un conflicto vecinal.

El ataque que terminó con su vida

El jueves previo al ataque, Luz acudió a un café internet y al salir de su departamento, se encontró con los vecinos quienes nuevamente la amenazaron, a su regreso el agresor, su mamá y su tío la interceptaron para advertirle que la iban a encontrar en la calle para asesinarla.

El sábado 16 de julio, Luz regresaba de una clase de meditación, cuando tuvo una discusión con unas personas, quienes la rociaron con solvente y posteriormente le prendieron fuego para quemarla viva.

Luz era la madre y cuidadora de su hijo de 11 años con diagnóstico de autismo severo. | FOTO: Especial

La joven de 35 años fue trasladada al hospital debido a que las quemaduras cubrieron el 80 por ciento de su cuerpo, su estado fue delicado, hasta que el martes falleció a causa de la gravedad de las lesiones en su cuerpo.

Hasta el momento no hay detenidos por el ataque a Luz, no obstante, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que investiga su muerte bajo el protocolo de feminicidio y añadió: "No se cuenta con información que posicione a esa persona en el lugar que ocurrieron los hechos, sin embargo se sigue investigando como una de las posibles líneas de investigación."

Por su parte, el alcalde Juan José Frangie ofreció una beca vitalicia a Bruno por ser considerado una persona con discapacidad y a su mamá quien ahora será su principal cuidadora, asimismo, ingresó a la madre de Luz en el programa Pulsos de la vida y tanto Bruno como su familia, recibirá atención médica integral, acompañamiento emocional y jurídico.

