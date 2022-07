Exige PRD resultado en reunión de AMLO y Biden

La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, a través de su coordinador, Luis Espinoza Cházaro exigió que la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden tenga resultados y no sea un encierro de “puntadas, simplonadas y chascarrillos”.

El líder parlamentario señaló que los mexicanos no están para distractores ni “cortinas de humo” sino que la problemática del país precisa de “una visita de muchísima seriedad”.

Espinosa Cházaro consideró que los temas que deben ser abordados como prioritarios, son: migración; tráfico de armas y la inflación que tienen México y Estados Unidos.

“El presidente puede ir y decir a los mexicanos: ‘Los voy a defender’ ¡No es ninguna concesión graciosa, es su obligación! Pero no solo a los migrantes que están en los Estados Unidos, sino también a quienes aquí padecemos una inseguridad histórica como nunca la había habido... El residente López Obrador tiene que dar resultados no solo al sector económico sino a todos los mexicanos”, señaló el líder perredista.

El coordinador confió en que López Obrador aproveche este encuentro para hablar de los temas que importan al país como es el tráfico de armas, la crisis migratoria, la seguridad y las inversiones.

“Muchísimas de las armas que se usan por parte del narcotráfico en nuestro país, ingresan desde los Estados Unidos se ha estado diciendo desde sexenios anteriores; el tema del Plan Mérida, que ya desapareció, de apoyos desde Estados Unidos para combatir el narcotráfico, es otro de los grandes ejes no acabados” en la relación bilateral, refirió.

Respecto a las remesas y su efecto en la economía del país, que fue parte de lo que agradeció el mandatario mexicano a los connacionales en Estados Unidos, Espinosa Cházaro señaló que el eventual aumento de remesas en estados mexicanos no expulsores de migrantes.

Consideró que el tema debe ser atendido por la Secretaría de Gobernación dado que estamos hablando de entidades que actualmente gobierna Morena: “habría que revisar si no se está comenzando en un esquema de lavado de dinero vía estas “remesas” que dijo, el presidente tanto aplaude.

“El presidente presume las remesas; ¡pero no son más que el producto de mexicanos que no tienen empleo en su país y migran! ¡No es una cuestión de voluntad! ¡No es una coyuntura de decidir dónde quiere uno trabajar, sino que, al no haber empleo en México, se marchan poniendo en riesgo sus vidas!”, acusó.