“Sería muy fácil irme del país, pero no puedo defraudarme ni a otras víctimas”: María Elena Ríos

Este lunes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgue algún dato que ayude a dar con el paradero de Juan Antonio Vera, agresor de la saxofonista María Elena Ríos, sujeto que podría haberse sometido a un cambio de look con el fin de eludir a las autoridades y continuar prófugo luego de tres años de atacar a la artista.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, la saxofonista mixteca y sobreviviente a un intento de feminicidio, brindó los pormenores de su casó luego de que se diera a conocer la recompensa ofrecida por la Fiscalía.

En este sentido María Elena Ríos, destacó que su agresor fue liberado, mientras uno más está prófugo, razón por lo que ha solicitado el apoyo del presidente, sin embargo, señaló que como a todas las mujeres, el mandatario simplemente la ignora.

La saxofonista ha denunciado no contar con el apoyo adecuado de las autoridades de Oaxaca y federales para su caso, teme por su vida. FOTO: Cuartoscuro

Cuestionada sobre cómo ha avanzado su caso de forma legal, María Elena Ríos, denunció que han pasado ya tres años en los que la Fiscalía del Estado de Oaxaca, no ha tenido ningún avance e incluso ha cometido errores flagrantes, aunado a que la han revictimizado.

Explicó que debido a que sus agresores se amparan constantemente, es claro que apuestan a que ella se canse del proceso y desista; sin embargo, aseguró que eso no pasará, pues a pesar de que para ella sería muy fácil salir del país y resguardar su seguridad, no puede defraudarse a ella misma, sí como a más víctimas que han encontrado el valor de denunciar a través de su caso.

Al hablar sobre su agresor, Juan Antonio Vera, María Elena Ríos, denunció que no solo se trata del macho misógino que la violentó, sino que es un hombre poderoso que representa grandes intereses políticos en Oaxaca, a lo que atribuyó que su caso no avance e incluso se obstaculice.

“Aquí ha habido cohecho, tráfico de influencia, Juan Vera Carrizal, no solo es el macho misógino, él representa intereses políticos para la política oaxaqueña, por lo que es incongruente que no se haya querido resolver mi tema en Oaxaca; solicitó al presidente que primero me escuche"