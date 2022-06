Lamentables y condenables, dichos de Muñoz Ledo y Labastida: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como lamentables y condenables los dichos de Porfierio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, quienes acusan al Gobierno federal de tener relación con el narcotráfico. En conferencia de prensa, sobre el Día Mundial de la bicicleta, la mandataria capitalina aprovechó los micrófonos para reclamar sobre estas afirmaciones.

“Es verdaderamente lamentable estas declaraciones por parte de Porfirio Muñoz Ledo, por parte de Labastida, es realmente vergonzoso que hayan llegado a este límite en sus declaraciones, lamentable y condenable”

La titular del Ejecutivo capitalino afirmó que con estas mentiras buscan frenar al movimiento de la Cuarta Transformación. “Quiero aprovechar, porque no se puede dejar pasar las declaraciones recientes que ha habido de algunos personajes de la vida pública con relación al supuesto vínculo de Morena o el Gobierno con el narcotráfico. Primero, es absolutamente falso y segundo es vergonzoso estas declaraciones.

Sheinbaum criticó las acusaciones de Muñoz Ledo contra AMLO

FOTO: Archivo

“No puede, por querer llamar la atención o por ya no saber cómo parar este gran movimiento, utilizar estas mentiras como parte de la política, la política no son mentiras, no son calumnias, la política es una forma de transformación de la realidad”, afirmó.

En distintos medios de comunicación, los personajes mencionados previamente aprovecharon para lanzar señalamientos de la relación con el narcotráfico.

