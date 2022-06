CDMX mantiene precio del transporte público

A pesar de la movilización que ayer llevaron a cabo los transportistas, con bloqueos a vialidades, para exigir un aumento de hasta cinco pesos, la tarifa del transporte público se mantiene en la Ciudad de México.

Después de los bloqueos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que tienen que mejorar la calidad en el servicio.

Detalló los apoyos que se han dado a los transportistas, que van desde la implementación de cámaras y GPS, hasta bonos para la sustitución de unidades, no obstante, los agremiados no han hecho las mejoras solicitadas en el servicio.

“No es el apoyo propiamente a los transportistas , sino más bien a la ciudadanía, para que no tuviera que aumentar la tarifa y para que hubiera un mejor transporte público. Aun así, no lo han cumplido, en esta ocasión están pidiendo un aumento tarifario y ni siquiera están aceptando el compromiso que se les está planteando.

“ Lo que pedimos es que se tiene que mejorar el servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México , se ha dado un apoyo muy importante al transporte, y, aun así, del otro lado, no han cumplido”, sostuvo.

Ante este panorama, desde el gobierno capitalino se analiza el retiro de los distintos apoyos que se brindan actualmente.

“No podemos seguir apoyando, como hasta ahora, con bonos de combustible, para la sustitución del transporte, y que no se está llevando a cabo, con la condonación de todas las deudas que existían y que al mismo tiempo no haya por parte de los transportistas, no todos, un respaldo para beneficios de los habitantes de la ciudad que usan transporte público”, dijo.