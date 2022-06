Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 3 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada viernes, el mandatario informó sobre la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad así como los resultados de las acciones implementadas a nivel nacional en este ámbito.

Al inicio de su intervención, el presidente López Obrador brindó un reporte sobre la situación que se vive en Oaxaca a cinco días del impacto del huracán Agatha, "un trabajo coordinado y en conjunto en apoyo a la población", destacó el mandatario.

Se están restableciendo los servicios en la Costa de Oaxaca: Murat Hinojosa

FOTO: Especial

Por su parte, el gobernador de esta entidad, Alejandro Murat Hinojosa, informó acerca de la situación que vive la población de Oaxaca tras el paso del huracán: "Los presidentes municipales de diversos municipios afectados, seguimos trabajando en restablecer la red estatal de comunicación. Tuvimos una reunión con la presidenta de Pochutla, el presidente de Huatulco, de San Miguel del Puerto (...) las afectaciones más relevantes en infraestructura tiene que ver en temas de agua", informó el gobernador.

Murat Hinojosa refirió que tan solo en el municipio de Pochutla las afectaciones abarcan el 80% de la red de distribución de agua potable: "El 80 por ciento del servicio de agua en Pochutla tiene afectaciones. En Coyula y Copalita, Huatulco, también hay problemas de agua."

Se evaluarán daños a puentes de la Costa de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca indicó que también hay afectaciones en puentes de la zona costera del estado; "ya se está haciendo un trabajo minucioso con Protección Civil, ya se acordó con Bienestar y la coordinación de delegaciones del estado para comenzar con los censos de la vivienda, la otra gran demanda ciudadana, para que casa por casa se pueda hacer el censo y dar una respuesta ágil y rápida", destacó Murat, además de afectaciones en las cosechas de la zona y en el sector turístico en la costa oaxaqueña.

Por su parte Laura Velásquez, Coordinadora nacional de Protección Civil, informó que este viernes llegará un equipo de trabajadores del Cenapred para evaluar tres puentes que tuvieron afectaciones en la zona y que son "fundamentales para el tránsito vehicular; el de Herradura, en Huatulco, el de Tonameca, ubicad en Santa María Tonameca, y el puente Azufre o Chacalapa, en Pochutla."

Se repartirán mil 200 despensas entre la población afectada: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, destacó en su informe de este viernes que debido al paso del huracán Agatha se ha desplegado el apoyo de la dependencia; además se espera repartir mil 200 despensas concentradas por la Secretaría de Marina en Huatulco, además destacó que personal de la Sedena estarán brindando consultas médicas.

Indicó que se dio apoyo para el retiro de árboles, limpieza y retiro de deshechos, y la Conagua ha distribuido 280 mil litros de agua en las poblaciones más afectadas

Hay 5 personas desaparecidas: Sedena

El presidente López Obrador indicó que su Gobierno va a seguir con la búsqueda de los desaparecidos que dejó el paso del huracán en Oaxaca: "Vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos tras el paso del huracán Agatha por Oaxaca".

Mientras que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que hasta el momento son cinco personas desaparecidas: "Tenemos 5 binomios canófilos concentrados, dos, en San Juan Ozolotepec y tres en Santiago Xanica para la búsqueda y el rescate de cuerpos, no hemos tenido resultados positivos en la localización. Vamos a buscar hoy hasta el final encontrar los cuerpos, es de mucho interés rescatarlos y entregarlos a sus familiares", declaró el funcionario.

Inicia censo de damnificados por huracán Agatha

López Obrador aseguró que se va a impulsar el censo de damnificados en la zona: "Vamos a seguir trabajando y es muy importante el censo porque eso nos permite tener más información por familia de los damnificados, para que también la ayuda se entregue de manera ordenada (...) decirle a la gente afectada de Oaxaca, de la Costa, que no están solos, ha habido mucha solidaridad de parte de la gente, no están solos."

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que la Secretaría de Bienestar iniciará este viernes el censo de damnificados en los municipios afectados por el huracán Agatha en Oaxaca,

“Hoy inicia el censo en los municipios que fueron afectados por el huracán. La documentación que requieren para su levantamiento ya está por arribar aquí a Huatulco, viene en un vuelo en avión de la Fuerza Aérea, y en cuanto esté aquí disponible se hace la distribución y proceden a lo que es el levantamiento del censo”, informó.

El gobierno de México busca llegar a 126 localidades y censar alrededor de 26 mil 843 viviendas en Oaxaca

AMLO se reúne por 16 horas con 16 empresas estadounidenses

El presidente López Obrador informó que mantuvo una reunión de 16 horas con igual número de empresas estadounidenses interesadas en invertir en nuestro país, en donde se abordaron temas sobre gas, energía eléctrica y petróleo.

"Nos reunimos con empresas productoras de gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó (de otras administraciones), porque en algunos casos se entregaron permisos en donde no se puede producir más energía por que no hay más líneas de transmisión, en otros casos sin permiso construyeron plantas de energía, sin permiso. En otros casos no tenían terminales para almacenar combustibles y hacían trasvases y se demostró que esto facilitaba el contrabando de diésel, sobre todo. Se trataron asuntos de inversiones para plantas de licuefacción", declaró el mandatario.

"Se abordaron asuntos de inversiones para plantas de licuefacción y se vio lo de Talos (Energy) cómo explotar el yacimiento (Zama) que tiene mucho potencial”, explicó AMLO. Cuestionado acerca de Talos Energy, el presidente informó que se pueden extraer hasta 160 mil barriles diarios de petróleo en aguas someras en el Golfo de México.

Se lograron acuerdos con algunas empresas: AMLO

En la conferencia matutina, López Obrador dijo que se alcanzaron acuerdos con la mayoría de las empresas con las que se dialogó.

“Estuvimos con el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) y con los gerentes de las empresas, les diría que casi en todos los asuntos hubo acuerdos, y creo que fue muy bueno este diálogo, estuvimos horas atendiendo los temas, el secretario de Relaciones Exteriores, a veces el secretario de Gobernación, la secretaria Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el director de Pemex, todos los técnicos atendiendo caso por caso”, explicó.

