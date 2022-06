AMLO descarta “focos rojos” de violencia durante elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó en la Mañanera que haya focos rojos por inseguridad y violencia en los seis estados que celebrarán elecciones el próximo domingo y, al contrario, aseguró que “hay tranquilidad”; convocó a toda la ciudadanía a que acuda a las urnas a votar.

Desde Palacio Nacional, dijo que si la gente participa en las elecciones se ganará a “los tramposos” que buscan comprar votos para ganar.

“Siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos, y no tener miedo, no dejarse apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches electorales", aseveró López Obrador en la conferencia matutina.

“Si votan pocos pueden ganar los tramposos porque pueden acarrear gente, comprar votos, y les alcanza, repartir dinero, entregar despensas, ‘pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos’. Ya estoy como Fox (risas)”, mencionó AMLO.

¿Qué se elige el próximo domingo 5 de junio?

El próximo domingo 5 de junio habrá elecciones para elegir a un nuevo gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y en algunas de estas entidades se elegirán también a presidentes municipales y diputados locales.

“Sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay, hasta ahora, ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla”, dijo AMLO.

Se le cuestionó si habrían casillas en Oaxaca que no puedan ser instaladas por los estragos del huracán Agatha.

“Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda producirse. En Oaxaca sería por otras razones. Pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte, desde luego que ahí se tiene que esperar a que resuelvan las autoridades, pero hay tranquilidad. Hay ruido en los medios, pero es lógico porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así”, dijo.

