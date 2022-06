AMLO: “Los analistas coinciden que México es la opción para la inversión foránea”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la Mañanera de este jueves que los analistas están coincidiendo en que “México es la opción para la inversión foránea”, y por eso prevén que en 2022 el país pueda batir su récord anual en captación de Inversión Extranjera Directa (IED).

"Y en el mundo lamentablemente no andan bien las cosas, en otros continentes, y todos los analistas están coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera”, dijo el mandatario.

Destacó que entre los analistas que auguran un escenario positivo para la inversión foránea en México está Larry Fink, presidente de BlackRock.

“Hace como un mes desayuné con Larry Fink, presidente de un fondo de inversiones, se dice que uno de los más importantes del mundo, BlackRock, y su concepción, su visión es de que México está adelante como país estratégico para la inversión extranjera, en algunos aspectos”, expuso.

La IED llegó a su máximo histórico

Previamente, Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete y coordinador general de Programas para el Desarrollo, Presidencia de la República, presentó diversos indicadores de empleo, inflación, salario, inversión, entre otras, resaltando que la IED, al primer trimestre del año, llegó a su máximo histórico con más de 19 mil millones de dólares.

“Esto descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeromexico, tenemos un incremento del 5.8 por ciento contra el mismo trimestre del año anterior.

“Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor extranjera directa en la historia de México”, informó.

Más inversiones

López Obrador adelantó que se prevén nuevas inversiones millonarias para este año en México. Por ejemplo, dijo que con Larry Fink hablaron del potencial para el país por declarar el aprovechamiento del litio como exclusivo de la nación.

“Ya hay sitios, ciudades en EU donde el porcentaje de vehículos eléctricos es considerable, pero se requieren las baterías y se requiere el litio y se requiere otros minerales, de ahí la importancia de que México tenga el litio y se haya tomado la decisión de nacionalizar de que sea una empresa de la nación, de los mexicanos la que administre el litio, pero en ese campo hay mucho futuro”, dijo.

Otra oportunidad que se tiene, dijo, es la de las plantas de fertilizantes ante el escenario adverso que está pasando en Europa.

“También lo que tiene que ver con la exportación de gas hacia Asia y Europa. Acabamos de estar con los directivos, el gerente principal de Sempra porque está en proceso una planta de licuefacción en Ensenada, Baja California, y no descartan construir dos más y lo mismo para el caso del Golfo de México, porque estas plantas de licuefacción”, dijo.

Adelantó que hay “muchas más oportunidades de inversión” próximamente en el Istmo de Tehuantepec.

“Van a estar con nosotros, empresarios, que los voy a invitar a recorrer el Istmo para que una vez terminada la refinería de Dos Bocas, porque traigo esa preocupación y esa ocupación, porque son 25, 30 mil trabajadores de la construcción que queremos que no se queden sin empleo, que ya sea en el Tren Maya o en estos diez parques industriales, encuentren pronto trabajo, por eso no descartamos que hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz, todo esto pensando en no parar en la creación de empleos.

“México tiene una situación muy especial, por eso es lo de inversión extranjera, y no va a cambiar, al contrario, va a seguir llegando la inversión extranjera a México”, destacó AMLO.

