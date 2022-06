AMLO va por más austeridad: “podría llamarse pobreza franciscana”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves en la Mañanera que analizan nuevos recortes de presupuesto en el gasto del gobierno federal para el 2023, y entre risas dijo que pasarán de la austeridad republicana a la "pobreza franciscana" para darle más a la gente.

“Ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo, este, y a haber si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana (risas) para todos, que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno con pueblo pobre", dijo AMLO.

Y enfatizó: "Es que se mal acostumbraron, se les olvidó que somos servidores públicos, ¿para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero?”, dijo en Palacio Nacional.

AMLO critica que aún haya funcionarios "tranza"

El anuncio de más austeridad que hizo López Obrador se dio durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló recorte de 4.9 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para este año.

El mandatario no quiso opinar sobre el tema del INE, pues dijo que le toca resolver a los diputados. Sin embargo, aprovechó para criticar que todavía hay funcionarios que buscan enriquecerse a costa del erario público.

Dijo que van por una nueva fase de austeridad sobre el gasto operativo del gobierno para corregir injusticias sociales, como los bajos salarios al magisterio, o incluso, dijo, para cubrir el ingreso de mil millones de pesos que se dejará de percibir si se elimina el cambio de horario en México.

“Muy fácil podríamos ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario, que está demostrado que afecta a la salud. ¿Cómo lo podríamos hacer?, dando el gobierno el ejemplo: con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía, pero eso no sólo público sino en lo personal, además, se paga menos”, señaló.

-¿Está usted adelantando o analizando un recorte al gasto público? -se preguntó al mandatario-.

“No. Analizándolo sí, todavía no está definido. No a lo básico (el recorte), lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos”, adelantó.

