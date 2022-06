Bloqueo en vía López Portillo, Ecatepec: PASO a PASO de la protesta por caso de abuso sexual en un kínder

Por más de 20 horas, padres y madres de familia mantienen cerrada la Vía López Portillo, para exigir la detención de Carlos "N", maestro de música acusado de abusar sexualmente de dos menores de un kínder ubicado en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

La protesta inició la tarde del martes 21 de junio. Con pancartas en la mano con leyendas: "queremos justicia", "detención del maestro Carlos Alberto", los manifestantes se plantaron en ambos sentidos de la vialidad para alzar la voz y exigir justicia.

Por lo que durante la noche quemaron llantas que tenían en la vialidad, para estar toda la noche con el cierre en carretera. Los manifestantes decidieron continuar en el bloqueo hasta que el presunto abusador de menores sea detenido.

El servicio de la Línea 2 del Mexibús suspendió el servicio porque las unidades articuladas no pueden pasar porque los habitantes también cerraron los carriles exclusivos de ese sistema de transporte público,

La directora del plantel ubicado en la colonia Vista Hermosa, Rosaura Taboada, a través de un mensaje de voz que envió por Whatsapp, aseguró a los padres de familia que los niños no fueron agredidos sexualmente.

La mentora dijo que los manifestantes probablemente son manipulados por otros padres. Les comentó que no se esconde y que está en búsqueda de una solución.

“Sus hijos están bien, no han sido violados, no han sido tocados al menos aquí en esta escuela porque yo estuve en ese momento. No sé si tengan otra situación en otro espacio”, dijo