La oposición no votará a favor de la reforma electoral ni de la Guardia Nacional, asegura Jorge Romero

Jorge Romero, diputado del PAN, aseguró que la oposición no votará a favor de las reformas constitucionales "que cantó mucho el presidente", la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional.

"Y lo que queremos es dejarlo absolutamente claro. Y esto no significa que en la oposición vamos a dejar de legislar o que cualquier reforma que provenga del presidente, ya no nos interesa, por supuesto que no. No habrá ninguna reforma que sea para el bien de este país o para la gente que nosotros no apoyemos", aclaró.