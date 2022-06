La moratoria legislativa no es parálisis en el Congreso de la Unión: Jorge Romero

El PAN en la Cámara de Diputados aclara que la Moratoria que anunció hace unos días la coalición “Va por México”, no habla de una parálisis legislativa sino de rechazar dos de las iniciativas que pretende impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerarlas inconstitucionales.

El coordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Romero precisó que se trata de la Ley Electoral y la de la Guardia Nacional, las cuales pueden avanzar pero que al final no serán aprobadas. “Que la primera supone básicamente la materialización del pique que se trae este gobierno contra el INE, ya no se diga contra los OPLES, y la de la Guardia Nacional que es la que pretende materializar las funciones de la seguridad pública, esas son las que, no es que no vayamos a legislar, nos vamos a comisiones, dictaminamos, nada más que las vamos a votar en contra. Nunca hemos dicho que no vamos a trabajar”, dijo.

Aseguró que no pasarán las reformas propuestas por AMLO

Tras señalar que PAN, PRI y PRD continuarán con el bloque de contención, lamentó que las iniciativas que han salido de consenso entre todas las fuerzas políticas no suenen tanto, pero señaló, ha habido muchas leyes que se han aprobado desde la anterior legislatura.

Reiteró que, en el trabajo legislativo, se opondrán no a que se dictamine si no a las que consideren que vayan en contra de los intereses del pueblo de México y del país.

“Con lo que no estamos a favor, es con las que consideramos a nuestro juicio son regresivas y perjudiciales. Pues que esperaban de nosotros si somos oposición, con esas son con las que nos vamos a oponer porque somos oposición”

Expuso que están de acuerdo a trabajar con el grupo mayoritario de Morena, en todas las propuestas que impulsen la salud de las personas, los derechos de la infancia, la juventud y de las mujeres. También podrán ponerse de acuerdo en temas de desarrollo social, cultura, arte que mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos.

