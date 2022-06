Mente Mujer: Zaira y Perla forman parte de "Cuartos Vacíos", iniciativa con la que sus familiares podrán seguir buscándolas

LA HISTORIA DE ZAIRA

Ya son once años desde que la señora Teresa vio por última vez a su hija Zaira. Era sábado de Gloria y había un ambiente festivo, porque en su colonia se ponía una feria en donde los jóvenes acostumbraban pasar el rato. “Mi hija tenía 19 años, una jovencita alegre que le gustaba divertirse. Ese día estábamos conviviendo precisamente en su cuarto cuando recibió unas llamadas, y en una ella dice, ‘Sí, ahorita salgo’, pero yo pensé que iba a la feria, pensé que estaría con algún amigo, no me preocupé, no me dijo nada, así pasó el tiempo y pensé que iba a llegar, que todo estaba bien. Le hice unas llamadas, pero lo extraño fue que su teléfono no respondía. Ya no me contestó. Yo seguía esperando, pero me venció el sueño, y me quedé dormida. No me imaginé que ya no regresaría”.

Zaira ahora tiene 30 años, y su mamá no pierde la esperanza de volver a verla. Desde hace más de una década ha vivido una trágica travesía: “Tuve que dejar todo por buscarla. A veces se deja familia, se deja hasta de comer, se abandona uno mismo por estar pensando que alguien te necesita, en mi caso mi hija, siempre pienso: ‘Estará bien’, si comerá, o si ya no está. Quiero encontrarla. Quiero estar en paz”.

Teresa, mamá de Zaira

Teresa Maldonado aceptó formar parte de la iniciativa “Cuartos vacíos”, un programa que creó la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, liderada por Elena Solís, en la que rentan simbólicamente la recámara de Zaira para recaudar fondos y que la familia tenga recursos para seguir la búsqueda, aunque el proceso no ha sido nada fácil.

“Ha sido muy difícil recordar todo, es doloroso, son años en que no la he visto. Me gustaría verla, abrazarla, darle un beso y decirle ‘Mi niña, estamos aquí y no pasa nada, todo está bien’”.

Maldonado acepta que gracias al programa la esperanza sigue viva: “Desde que empecé a buscar a mi hija no he perdido las fuerzas y le pido a Dios que me las siga dando, porque no sé hasta cuándo o hasta dónde tenga que llegar para encontrarla. Tengo otras compañeras que están pasando por la misma situación y nos acompañamos en esta travesía de buscar a nuestros desaparecidos, en donde he encontrado a personas con el mismo dolor, compañeros que nos entendemos el lenguaje que estamos viviendo”.

EL CASO DE PERLA

“Esta cálida habitación es perfecta para descansar después del trabajo, gracias a su amplia cama matrimonial, o para pasar el rato viendo series en el televisor de pantalla plana. La estancia cuenta con clóset equipado, cajoneras y un archivo que ha recopilado la familia de Perla Alondra Bolaños Cruz en su búsqueda”, así se anuncia el cuarto de esta joven, quien desde el 23 de julio de 2014 se encuentra desaparecida.

Su mamá, Rosa María Cruz, además de enfrentarse a la angustia de no saber dónde está su hija, tuvo que sortear la burocracia de las autoridades, quienes dejaron escapar al principal sospechoso de la desaparición de Perla, su pareja Alfredo ‘N’.

Rosa María, madre de Perla

“Que nos amaba fue lo último que nos dijo mi hija al despedirnos de ella, y hasta el momento no sabemos dónde está, ni que le pasó. No tenemos ninguna pista de su paradero”.

Perla dejó a una niña de 9 meses, ahora ya tiene 8 años y es la motivación que tiene la señora Rosa para no parar la búsqueda de su hija. “Elenita siempre nos ha apoyado en todo, ella nos habló para entrar, hemos ido a muchas partes con ella, aunque ha sido muy difícil, porque yo le pido mucho a Dios que nos haga el milagro de encontrarla y si no es así, queremos saber qué pasó”.

La señora Cruz recuerda con cariño a su hija: “Era noble, tranquila, inocente, y por eso hemos buscado en todas partes, en Hidalgo, Guadalajara, Morelia y Cuernavaca, también se hizo búsqueda en todo el perímetro. Yo soy la que más me he dedicado a buscarla”.

Para Rosa ha sido complicado explicarle a su nieta lo que pasó con su mamá, aunque sólo le dice que no saben a dónde se la llevaron.

LA INICIATIVA

Para Elena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, la difusión es esencial para esta causa, la cual se ha convertido en su única meta de vida desde 1994, año en que sufrió el robo de su nieta.

“Siempre trato de explicar que cuando una persona desaparece el cuarto queda vacío porque los familiares están con la esperanza de que lo volverán a ver, me han explicado que no tocan nada porque piensan todo el tiempo que va a regresar”.

“Yo fui la que escogió los casos, pero contó mucho el esfuerzo de los familiares”, agregó Elena.

EN CIFRAS

22 mil 106 mujeres siguen sin ser localizadas.

10 mujeres desaparecen a diario.

55% son menores de edad.

Durante el actual mandato presidencial se han contabilizado 7 mil 901 desapariciones de mujeres.

MUJERES DESAPARECIDAS POR AÑO

2018 – 1,687

2019 – 1,890

2020 – 2,250

2021 – 2,795

En comparación con 2018, hubo un incremento de 65 por ciento en casos de mujeres desaparecidas.

En toda la República mexicana, 10 estados concentran 65% de las desapariciones de mujeres: Sinaloa, Yucatán, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua y Ciudad de México.

MÁS DE CUARTOS VACÍOS

Se puede donar mediante la página cuartosvacios.mx

En total son cuatro cuartos los que se exhiben en la iniciativa.

FRASES

“Ya no me contestó. Yo seguía esperando, pero me venció el sueño, y me quedé dormida. No me imaginé que ya no regresaría”. Teresa, mamá de Zaira.

“Que nos amaba fue lo último que nos dijo mi hija al despedirnos de ella, y hasta el momento no sabemos dónde está, ni que le pasó”. Rosa, mamá de Perla.

CAR