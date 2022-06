Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 10 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su tradicional conferencia de prensa Mañanera desde Huatulco, Oaxaca, en donde se encuentra de gira de trabajo para evaluar las afectaciones que ha dejado a su paso el huracán Agatha. Como cada viernes, el mandatario presenta el informe del Gabinete Nacional de Seguridad y aborda los temas prioritarios en este rubro.

El presidente informó que sostuvo una reunión con 31 presidentes municipales de Oaxaca, con quienes se tomaron diversos acuerdos: "Estamos atendiendo el problema del huracán Agatha, en apoyo a la población damnificada. Ayer llevamos a cabo una reunión de casi todos los miembros del Gabinete, tomamos acuerdos con 31 presidentes municipales de la costa y la Sierra, que resultaron damnificados", informó.

Tras el censo vendrá la etapa de la reconstrucción: AMLO

López Obrador también se refirió a la puesta en marcha del censo para la población afectada: "Quedamos a esperar que se termine el censo para entrar en la nueva etapa, que es la reconstrucción. Se ha atendido a la población damnificada, se han reabierto caminos, se han distribuido alimentos, agua, son pocos los municipios, las comunidades aisladas. Está una flotilla de la Fuerza Aérea, también de la Secretaría de Marina", indicó el presidente.

"La entrega de este recurso se hará en una semana aquí en Huatulco y para tasar la cantidad que se entregará se esperará a contar con el censo de afectados, que de acuerdo con la Secretaría del Bienestar estará listo este domingo"; informó el presidente.

El presupuesto que dará la Secretaría de Hacienda lo podrán utilizar para la reparación de caminos, plazas públicas, unidades médicas, sistema hidráulico o lo que determine la asamblea pública del municipio y adicionalmente las Secretarías de Defensa Nacional y Marina entregarán, cuando se adquieran, enseres domésticos como camas, refrigeradoras, estufas, entre otros.

AMLO viajará a Pluma Hidalgo, Candelaria Loxicha y Mazunte

El presidente señaló en su conferencia Mañanera que el próximo domingo concluirá el censo para evaluar los daños: "Se está haciendo un censo que a va a concluir el domingo, es un censo casa por casa, para hacer una evaluación de los daños y voy a regresar viernes, en 8 días, para dar a conocer el plan de reconstrucción para esta zona"; destacó.

López Obrador también destacó que la población oaxaqueña cuenta con el respaldo del Gobierno Federal y estatal: "Hoy vamos a visitar tres comunidades en Oaxaca. Hemos trabajado con Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, y esto ha ayudado a que se atienda mejor a los oaxaqueños. No están solos, van a seguir contando con nuestro apoyo. Hoy vamos a visitar dos regiones: vamos a la Sierra y a la Costa para seguir ayudando y reforzando, porque no están solos. Cuentan con el apoyo del Gobierno Federal y del estado de Oaxaca", enfatizó el mandatario.

9 muertos y 5 desaparecidos deja a su paso el huracán Agatha

El presidente añadió que este viernes 9 de junio visitará tres comunidades en concreto: Pluma Hidalgo, Candelaria Loxicha y Mazunte. Por su parte el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó que el huracán Agatha dejó en Oaxaca 9 personas muertas y 5 desaparecidas.

Además hubo afectaciones en 28 mil viviendas y 191 escuelas. El gobernador Murat Hinojosa indicó que la población recibirá atención y apoyo ante esta circunstancia: "se estará atendiendo el tema de las cosechas, todos los comercios, las zonas turísticas, tendrán apoyo", declaró.

Pueblos de Oaxaca zanjan 50 años de pugna y firman la paz

El histórico conflicto que durante 50 años protagonizaron los pueblos oaxaqueños de Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla quedaron zanjados este viernes en la conferencia mañanera, con un acuerdo de paz que firmaron como testigos el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa.

La firma de reconciliación entre pueblos se dio en el marco de la visita del presidente de la República por el estado de Oaxaca para supervisar el operativo de ayuda a la población, tras los estragos del huracán Agatha.

“Como gobernador rechazo la polarización, como gobernador no creo que a partir del odio se pueda construir la esperanza de un país diferente: se construye a partir del diálogo, a partir de los acuerdos y eso es lo que hemos sabido hacer aquí en Oaxaca y los resultados están más que en palabras en hechos contundentes”, apuntó Alejandro Murat Hinojosa.

Jesús Galván Rojas, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, indicó que el acuerdo de paz -que se firmó desde el 2 de septiembre pasado- es resultado de un año de diálogo y trabajo, pues ya estaban “cansados de tantos problemas y conflictos agrarios y por la disputa del agua” entre ambos pueblos.

AMLO pide a la oposición "no estorbar"

Andrés Manuel López Obrador respondió con un "mucho ayuda el que no estorba" a la estrategia de la oposición de no aprobar en el Congreso ninguna reforma emanada del Ejecutivo federal.

Incluso, aseguró que no se trata de una estrategia nueva, pues se han dedicado a bloquear sus iniciativas, como llevar a la Constitución el derecho a la pensión de adultos mayores o la reforma eléctrica.

"No proponen nada, no ayudan y se dedican a estorbar: mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar" dijo. Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el mandatario criticó que sus opositores sigan sin ninguna autocrítica y puso como ejemplo los resultados de las pasadas elecciones.

