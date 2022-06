AMLO pide a la oposición "no estorbar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un "mucho ayuda el que no estorba" a la estrategia de la oposición de no aprobar en el Congreso ninguna reforma emanada del Ejecutivo federal.

Incluso, aseguró que no se trata de una estrategia nueva, pues se han dedicado a bloquear sus iniciativas, como llevar a la Constitución el derecho a la pensión de adultos mayores o la reforma eléctrica.

"No proponen nada, no ayudan y se dedican a estorbar: mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar" dijo. Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el mandatario criticó que sus opositores sigan sin ninguna autocrítica y puso como ejemplo los resultados de las pasadas elecciones.

Siguen, añadió el mandatario, con sus estrategas, asesores, politólogos, expertos y no llegan a ningún lado; sólo ellos tienen una visión distinta, "y si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad".

Oposición bloquea iniciativas del Gobierno: AMLO

"Imagínense bloquear una reforma electoral... qué provecho tiene eso; nada más porque queremos que no haya posibilidades de seguir teniendo fraudes.

"Si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos seguir haciendo fraudes y burlarse de la voluntad del pueblo", reiteró.

Tampoco quieren que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena y buscan --dijo-- resucitar la antigua Policía Federal, con el objetivo que esté en manos de personas como Genero García Luna.

"Eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde la Secretaría de Gobernación, sin profesionalidad, ni disciplina y sin lealtad al pueblo.

"No creo que les ayude. Es como cuando decidieron apoyar a Iberdrola y no a la CFE. Aqui con el huracán la CFE ayudó bastante. Qué pasaría si en lugar de la CFE fuera Iberdrola, les preocuparía... No", remató.

Por Francisco Nieto e Iván E. Saldaña / Enviados

