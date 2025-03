Ilana fue secuestrada y abusada por integrantes de Hamas, ahora lucha por la liberación de su novio y 58 rehenes más

Tras pasar 55 días secuestrada por Hamas e intentar recuperarse, la méxico-israelí Ilana Gritzewsky clama por la liberación de 59 secuestrados que aún tiene Hamas, entre ellos, su novio Matan Zangauker, sus amigos, entre otros. Afirmó que así podrá cerrar el círculo y no seguir atorados en el 7 de octubre.

“Si estoy hoy aquí esa es mi misión. Si Dios quiso que saliera con vida de eso, quiere decir que estoy aquí para alzar la voz, para no callar, para seguir luchando por los 59 secuestrados que siguen ahí, ni novio, los que siguen los vida y a los muertos a su tierra”, expresó.

Mexicana sobrevive al terror de Hamas

“Para que pueda rehacer mi vida, regresar a la repostería, hacer pasteles, es lo que me gusta a dejar de contar mi historia personal y mis dolores a todo el mundo para hacer entender que hay secuestrados que siguen pasando por lo que yo pasé”, confió.

En video conferencia, la mexicana compartió parte de lo que vivió durante 55 días de cautiverio en el que fue abusada sexualmente y golpeada. Gritzewsky estaba en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 cuando fue secuestrada por miembros del grupo extremista.

Busca rehacer su vida y dejar atrás el daño que ha ocasionado Hamas

FOTO: Noemí Gutiérrez

“Las agresiones sexuales no solamente son para nosotras las mujeres, también le pasa a los hombres que siguen en cautiverio y como les prometí a los que dejé en lo túneles que alzaría mi voz lo más posible para liberarlos y llevarlos a casa”, dijo.

“Si puedo hacer la voz en el túnel, y alguien está escuchando, que seguimos luchando por ellos y a cada lugar para seguir alzando la voz hasta que yo pueda sentirme libre y lo voy a seguir haciendo”, expresó.

Ilana fue abusada sexualmente por miembros de Hamas

Relató que las agresiones comenzaron desde el primer minuto que estuvo retenida por Hamas con tocamientos a su cuerpo mientras iba en una motocicleta. Tras un desmayo, despertó en Gaza, en un lugar destruido, con terroristas encima de ella y rogándoles que no la violaran.

Después la trasladaron en un carro y le dijeron que “Bienvenida a tu nueva vida”. Ya en una casa, uno de los terroristas le dijo que era “muy bonita, que tendrían hijos y le dio su arma para que jugara. Tenía que vestir con falda y yihad. Bajó 11 kilogramos por el trato que le dieron de interrogatorios a media noche, golpes y agresiones sexuales. Estuvo en casa, hospitales y túneles. Durante su cautiverio le rompieron la cadera y le dislocaron la mandíbula, le quemaron una puerta y perdió un oído. "Eres una marioneta para ellos", aseguró Ilana al referirse a los miembros de Hamas

FOTO: Paul Patimer

“Eres una marioneta para ellos, no tienes derechos humanos. Te dicen cuándo puedes ir al baño, cuando te puedes levantar, cuando tienes que hablar, cuando tienes que callar, cuando te vas a dormir. Es saber que tu vida está en un hilo y depende de que alguien decida liberarte”, dijo.

La méxico-israelí dijo que tomó fuerzas de las imágenes que veía en televisión, en donde se pedía por la liberación de los secuestrados.

“Me fui al baño, me encerré y me peleé con los terroristas de que ya no aguantaba más, prefería agarrar y romperme la cabeza en el lavamanos a que esta fuera mi vida, vivir en miedo, en oscuridad, en soledad sin esperanzas, sin comida, sin medicamentos, y sin saber si luchan por ti”, contó.

edg