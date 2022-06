Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 1 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada miércoles, el mandatario federal comienza con la sección Quién es quién en las mentiras de Ana Elizabeth García Vilchis.

López Obrador indicó que informarán sobre lo sucedido en Oaxaca por los efectos del huracán Agatha. “Hay lamentablemente fallecidos y personas desaparecidas, estamos desde el viernes atendiendo este fenómeno y vamos a tener una videollamada con el gobernador (Alejandro Murat), con Laura Velázquez, titular de Protección Civil, y el general encargado de la región militar”.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, indicó que el estado está de luto, indicó que al corte de esta mañana, confirmó que hay 33 oaxaqueños desaparecidos y 11 defunciones de manera preliminar de acuerdo con informes municipales.

Informó que la Conagua trabaja con seis autotanques con capacidad de 10 mil litros en siete zonas de la entidad para atender las inundaciones.

Agregó que la Comisión indicó que hay dos fenómenos climatológicos más en el país por lo que en los próximos cinco días hay un 70 por ciento de probabilidad que se genere un ciclón. “Es fundamental que la población siga resguardada porque sigue habiendo lluvias, y eso puede ocasionar deslaves y ciertos desbordamientos de ríos”, dijo.

Por su parte, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez indicó que informan a la población sobre las medidas precautorias que deben llevar a cabo para evitar ser víctimas de algún desastre debido al huracán Agatha. Señaló que trabajan de manera conjunta con las fuerzas armadas y las autoridades locales; asimismo informó que los cierres en algunas carreteras se deben a la caída de dos puentes y deslaves, principalmente.

Agregó que hay afectaciones en casas -aunque sin especificar el número- que sufrieron por el deslizamiento de laderas en la zona de la Sierra y en la Costa por árboles caídos. Asimismo, el gobernador Murat informó que hay 240 albergues en todos los municipios donde se previó tendrían afectaciones.

El gobernador indicó que a petición del gobierno federal, se entregarán despensas en siete municipios que han sido afectados, los cuales serán entregados por la Sedena. En ese sentido, López Obrador envió un mensaje de apoyo y solidaridad a los oaxaqueños. Afirmó que la CFE está por terminar de reinstalar el servicio de luz a los hogares afectados por Agatha.

En su intervención, Ana Elizabeth García Vilchis desmintió el supuesto deterioro que hay en las instalaciones de Pemex en cuanto a insumos y equipo, las cuales se tratan de imágenes de varios años atrás que no corresponden a las actuales, y fueron publicadas en medios nacionales.

Además, dijo que es falso que los gobiernos de Argentina y México organicen una reunión alterna a la Cumbre de las Américas con los países que no fueron invitados y los que decidieron no acudir. También aclaró que no habrá un aumento en el costo de la gasolina que estiman alcance los 40 pesos por litro.

El presidente López Obrador enfatizó que hay un excedente de 4 mil 500 millones de dólares por la venta de la mezcla mexicana de petróleo, al tiempo que destacó que el peso ha tenido una apreciación del 3.5 por ciento desde que inició su gestión.

