AMLO rechaza enviar amenazas a ALITO: “Estamos en vísperas de las elecciones, no me meto en eso”

Ante la difusión que Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, hizo de un audio en el que supuestamente es amenazado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal respondió con rechazo a los señalamientos y atribuyó que las acusaciones tienen tintes electorales.

“Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso”, contestó esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional.

El audio de Alito, diputado federal presidente nacional del PRI, se dio a conocer ayer, en el que se le escucha a él hablando con el senador del Verde Ecologista, Manuel Velasco.

En este, el exgobernador de Chiapas le dice a Alito que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le pidió hablar con él para hacerle llegar un recado del presidente López Obrador en el que le advierten que si no votan a favor la reforma eléctrica -la cual no prosperó- “se van a ir con todo” en su contra.

AMLO asegura que no instruyó a ninguna amenaza

La grabación se difundió en vísperas de las elecciones en seis estados del país, y en el marco de una guerra de audios con grabaciones telefónicas privadas difundidas como ataques entre adversarios políticos.

“No, no, ahí son de otras cosas, ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público, yo creo que además ustedes son muy buenos periodistas”, dijo el presidente López Obrador al reiterar que no instruyó a ninguna amenaza.

También se limitó a hablar de las acusaciones de evasión fiscal de Alito, exgobernador de Campeche.

“No quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones hablamos”, dijo el mandatario federal.

