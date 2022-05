“No es reproche”: AMLO critica que EU no ayude a Centroamérica con 4 mmdd y haya aprobado 35 mmdd para armas a Ucrania

Señalando que no es “reproche”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes en la Mañanera que, al menos, en los últimos cinco años el gobierno de los Estados Unidos no ha invertido en Centroamérica para contribuir al desarrollo de la región a fin de evitar los éxodos de esos países a Norteamérica.

La postura del mandatario federal se dio al ser cuestionado durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre la declaración que el pasado 20 de mayo dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la que desestimó que el gobierno de Joe Biden aporte los 4 mil millones de dólares que pide el presidente mexicano para el desarrollo en Centroamérica.

“No, la verdad es que no han invertido. Desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los 4 mil millones y hasta ahora no han aprobado en el Congreso nada, en cinco años, y entiendo las circunstancias y todo, pero en muy pocos días aprobaron 35 mil millones de dólares los legisladores para la compra de armas para Ucrania. No es reproche, no, ojalá se entienda”, dijo