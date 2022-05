AMLO: Ni el INE ni el TEPJF desaparecen con Reforma Electoral, en la oposición “son muy mentirosos”

Ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desaparecen si es aprobada la iniciativa presidencial de Reforma Político Electoral, como asegura la oposición política, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

La postura del mandatario se da ante el anuncio de los partidos del PAN, PRI y PRD sobre que presentarán al Congreso de la Unión una contrapropuesta de Reforma Electoral, frente a la que presentó el Ejecutivo federal.

“Hay mucha desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos, he estado, yo, viendo eso. Dicen: ‘yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE’. No es cierto, es el INE con un consejo igual, nada más que en vez de 11 siete para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Eso es. No desaparece tampoco el Tribunal”, dijo.

Defendió que, contrario al discurso de la oposición, la propuesta de transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y que los consejeros y de magistrados Electorales sean electos mediante voto popular, es para evitar que los partidos se repartan esas posiciones.

AMLO señala que pueden ahorrarse 20 mil mdp

“Nada más que también a los abogados del Tribunal que los elija el pueblo porque sino son los partidos: ‘dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí’. Así era, ahí están actuando a favor de quien los impuso. Entonces, por qué no es la gente quien los elija, de manera democrática, a qué le tienen miedo, y otras ventajas, por qué 500 diputados, por qué no 300, por qué tantos diputados locales, por qué tantos regidores”, expuso.

También se le cuestionó qué opinión tiene de que la oposición presentará una contrapropuesta a su reforma; López Obrador dio la bienvenida.

“Yo pienso que para eso es la iniciativa, para que haya debate, participen todos y se garantice la democracia en el país, que ya no haya fraudes electorales, que se tenga autoridades imparciales, mujeres, hombres de inobjetable honestidad en el instituto electoral, en los tribunales, genere incorruptible, honesta, que también no cueste tanto todo el proceso electoral. Nos podemos ahorrar como 20 mil millones de pesos”, señaló.

Sin embargo, señaló que en, en algunos casos en el Congreso, los legisladores votan por la consigna de los partidos de rechazar toda propuesta del gobierno y de las bancadas del oficialismo, como, dijo, sucedió recientemente en el caso de la reforma eléctrica.

“Entonces, para qué 11, 15, pues cinco o siete, esa es la reforma. Y se va a ir conociendo cada vez más y la gente pues se va a ir dando cuenta, es como la reforma eléctrica. Imagínense, que votaron a favor de las empresas extranjeras, a favor de Repsol en contra de López Mateos, del general Cárdenas, votaron en contra de la nacionalización del litio, votaron a favor de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros, que les brillan sus ojitos por el litio, y nada más”, expuso.

SIGUE LEYENDO:

A un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro, AMLO manda mensaje a familiares de los fallecidos

IMSS presenta primeros avances del nuevo modelo de salud

RMG