A un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro, AMLO manda mensaje a familiares de los fallecidos

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los familiares de las personas fallecidas tras la tragedia del desplome de una estructura elevada de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que tiene entendido que ya se cubrieron con los gastos hacia los deudos de las personas acaecidas, aunque dijo que ese es un tema secundario ya que no es lo importante del caso, por lo que siguen al pendiente con la investigación para deslindar responsabilidades.

Señaló que tras cubrir con la responsabilidad de la reparación del daño, seguirán atendiendo a los familiares de las víctimas “como lo merecen. Tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible y está haciendo su trabajo, desde luego nunca falta los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano”, enfatizó.

“Y no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no los ayuda porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es también querer sacar ventaja del dolor humano, era un asunto moral, tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente, incluso eso no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas”. AMLO.