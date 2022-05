Enrique Alfaro descarta reducción al presupuesto de la UdeG: "Es una gran mentira"

Es una gran mentira el decir que se ha reducido el presupuesto para la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la comunidad universitaria logrará liberarse "del yugo de la camarilla que tiene secuestrada en la Casa de Estudios", dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y sostuvo que en la actual administración, se ha destinado 56 por ciento más de presupuesto para infraestructura educativa.

"Soy universitario quiero mucho a mi universidad y lamento mucho las mentiras de este grupo de pillos que la tiene secuestrada y confio que la comunidad universitaria sabrá liberarse de este yugo muy pronto, estamos más cerca del final de una era que tiene que terminar urgentemente por el bien de Jalisco, por el bien de la Universidad", dijo.

Ante las acusaciones de boicot que señalaron las autoridades universitarias respecto a que se impidió el paso a camiones de transporte que trasladarían a la comunidad universitaria desde la zona sur, principalmente Tlajomulco, hacia la zona metropolitana para que participaran en la manifestación, el mandatario expuso que nadie en el gobierno del estado hizo nada en este sentido.

"Lo que no voy a hacer es meterme en este juego, creo que Jalisco tiene muchas cosas que hacer, yo estoy aquí concentrado trabajando y nadie en el gobierno del estado hizo nada para interferir en esta marcha, pues si no juntaron la gente que ellos esperaban, decían que ellos iban a hacer la marcha más grande de la historia, son 46 mil (asistentes) oficiales; les voy a mandar unos videos de los dos eventos que tuvimos cuando me tocó cerrar campaña cuando me tocó cerrar en la ciudad para que vean lo que son los eventos más grandes de la historia política de este estado".



Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar en la gira de trabajo que realiza en los municipios de San Martín Hidalgo, Ameca, Guachinango y Mixtlán en donde está entregando obras en escuelas y de infraestructura en general que debido a la pandemia se retrasó su verificación y entrega oficial.

"Estoy bien relajado, lamento mucho esta gran mentira que hizo el grupo que hoy tiene secuestrada a la Universidad, decir que hubo recortes al presupuesto de la UdeG me parece un despropósito, hoy el gobierno de Jalisco apoya como nunca a la Universidad de Guadalajara aportamos más de lo que nos toca por ley".

Por su parte, desde Guadalajara, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza informó que se brindaron todas las facilidades para realizar la manifestación con un dispositivo de 594 elementos en donde se incluyen agentes viales, policía estatal y Protección Civil, además del acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

"De acuerdo con las cifras objetivas de Protección Civil del Estado y del municipio de Guadalajara, se estima que participaron en esta manifestación 46 mil ciudadanas y ciudadanos y también es muy satisfactorio, que es lo más importante, compartirles que el saldo de la manifestación que ya concluyó, es un saldo que es sin novedad, un saldo totalmente blanco".

La mega manifestación que convocó la UdeG, según el propio rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, alcanzó una asistencia de 103 mil personas que se congregaron en la Plaza Liberación y cuyo objetivo fue pedir un presupuesto digno, respecto a su autonomía universitaria y lamentar que los Poderes Legislativo y Judicial, cerraran filas a favor de la reasignación de 140 millones de pesos que fueron sustraídos del presupuesto para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales para concluir la primera etapa del Hospital Civil de Oriente en el municipio de Tonalá.

