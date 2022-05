Participan más de 100 mil personas en marcha de la UdeG

De acuerdo con el corte de la propia Universidad de Guadalajara (UdeG), la manifestación convocada por la casa de estudios "Por la dignidad, autonomía y el presupuesto justo", alcanzó una asistencia de más de 103 mil personas congregados en la Plaza de la Liberación en Guadalajara.

Ricardo Villanueva, rector general de la UdeG reiteró que los universitarios son incómodos para la actual administración a la que calificó, una vez más de autoritaria y destacó que pese a la intimidación y los operativos para evitar que se uniera la comunidad universitaria en esta manifestación, se alcanzó el objetivo de sumar más de 100 mil personas.

Lamentó que los presidentes municipales se hayan unido firmando un desplegado en que cerraron filas con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y en donde sentencian que revisarán los proyectos.

Acusan de boicot para inhibir participación en marcha de UdeG

Villanueva Lomelí dijo que la batalla de 140 millones de pesos que se reasignaron para concluir la primera etapa del Hospital Civil de Oriente y que estaba destinado a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, ante la falta de división de poderes y cosas banales que el gobernador condiciona para comprar lealtades a los municipios con obras, la UdeG sabe que llegarán estos recursos y que no venderán su lealtad, "ese dinero va a llegar, algún día va a llegar".

Agradeció además el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del área de salud de hospitales civiles que pese a las diferencias, participaron activamente en la vacunación y atención a la población durante la pandemia.

En el templete estuvo también el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta quien señaló que se contó con la asistencia de más de 70 mil estudiantes y acusó de guerra sucia y reparto de volantes para inhibir la asistencia, pero que no lograron su objetivo.

"No aspiro que entiendas lo que es tenerle amor a la camiseta es difícil hablar desde el privilegio porque tú si tuviste quien te pagará la educación en una escuela privada, no, no espero que entiendas, lo que significa venir a marchar con la Universidad porque la universidad es la única esperanza que muchas personas como yo y mi familia tenemos para salir adelante".