Despiden a 600 médicos que atendieron Covid-19 en Morelos

En Morelos más de tres mil médicos están desempleados, reveló Blanca Vega Vargas, presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos del estado.

Denunció que más de 600 médicos que atendieron Covid-19 se quedaron sin plaza, luego de ser despedidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Detalló que desde el pasado mes de enero ya no les renovaron el contrato, es decir, se quedaron sin empleo. Además, criticó la contratación de médicos cubanos, tras expresar que “en México hay miles sin empleo y en Morelos más de tres mil”.

En conferencia de prensa, la médico rechazó la contratación de cubanos y expresó que “no están de acuerdo que se contraten a médicos de otros países cuando México tiene suficientes”.

También dijo que hay galenos egresados que se enfrentan al desempleo y salarios bajos, pero con la llegada de médicos extranjeros el desempleo continuaría e irá aumentando.

“Hay médicos que llevan esperando una plaza más de 10 años. Pero en Morelos hay más de tres mil médicos sin empleo”, dijo.

También señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dar las garantías a los médicos para hacer su trabajo “porque no hay insumos ni medicamentos suficientes para atender a la población”.

“A veces no hay ni agua en los centros de salud y hospitales, no hay medicamento o tratamiento para atención de enfermedades. En las clínicas hay un sólo médico para toda la población, a veces no hay medicamento, bueno no hay ni cubrebocas, no hay gasas y todo el material para curaciones”, dijo Blanca Vega.

Finalmente, señaló que existe carga laboral en las distintas unidades y clínicas del IMSS.

