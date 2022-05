"Rezo para que la Corte intervenga": el "Chapo" Guzmán dice que lo humillan y son crueles con él en prisión

Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más famoso del mundo y ex líder del Cártel de Sinaloa, otrora la organización criminal más importante del país, volvió a denunciar el maltrato que recibe dentro de la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, conocida por sus siglas en inglés como ADX o como el "Alcatraz de las Rocosas".

“El trato que recibo es cruel e injusto”, aseguró Guzmán Loera a través de una carta a la que Univisión tuvo acceso. Luego de pasar tres años dentro de la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, el “Chapo” denunció: “He sufrido mucho. Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre”.

En la misiva que fue escrita en inglés, el fundador del Cártel de Sinaloa indicó que constantemente hacen revisiones dentro de su celda donde está en confinamiento solitario aún cuando acuden sus abogados, todos son monitoreados por cámaras de vigilancia y revisan a detalle el contenido de las cartas que ha escrito, con el fin de evitar una posible fuga.

Dolores de cabeza, ansiedad y depresión acusa el “Chapo”

Joaquín Guzmán Loera aseveró que a consecuencia del trato que recibe en el ADX, ahora padece fuertes dolores de cabeza, estrés y depresión, además de calambres musculares y comienza a perder la memoria.

“He sufrido mucho estando en confinamiento solitario. Mi presión arterial se ha elevado, llevando a dolores de cabeza y ansiedad. A veces olvido cosas”, dijo el “Chapo”.

El "Chapo" está confinado en prisión. Foto: Cuartoscuro

El narcotraficante enfatizó que a raíz del trato que ha recibido en los tres años de confinamiento en la prisión estadounidense, se agudizaron los problemas psicológicos y de salud, ante ellos, reveló que que reza para que pueda salir del maltrato que asegura, recibe.

“Yo rezo para que esta Corte intervenga”, expuso Guzmán Loera.

En su declaración, Joaquín Guzmán recordó como ejemplo de los malos tratos que recibe, cuando en julio de 2021 en pleno brote de los casos de la pandemia por el Covid-19, comenzó a toser de manera descontrolada, dijo que tenía el pecho congestionado y aún así nunca recibió tratamiento médico.

La prisión ADX donde está preso el "Chapo". Foto: Getty Image / BBC

El "Chapo" aún sin respuesta por parte del Departamento de Justicia

Agregó que sufre trastorno del sueño debido a que después de la medianoche lo despierta el calor de la ventilación el cual es “extremadamente fuerte” y sale alrededor de cada 15 minutos en un promedio de entre cuatro y cinco veces por la noche. Por ello, afirmó que su corazón late de manera acelerada por lo que se eleva su presión arterial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha respondido a la querella por la carta enviada por el narco mexicano, indicó el medio, por lo que Guzmán Loera seguirá con las mismas condiciones dentro de la cárcel.

La carta comienza con el ”Chapo” recordando que es un mexicano de 64 años extraditado de México a Estados Unidos desde enero de 2017. Al final de la misiva, el capo firmó con su nombre “Joaquín Guzmán L.”.

