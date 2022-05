"Yo no me robé ni un solo clavo": Vicente Fox sobre su paso en la Presidencia de México

El expresidente Vicente Fox estuvo en La Entrevista con Yordi Rosado, donde aseguró que al terminar su periodo como titular del Ejecutivo su mundo se vino abajo, debido a que cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le privó de su pensión de 110 mil pesos netos.

Además de esto, dijo, tuvo que planear una forma de obtener ingresos, ya que se quedó sin estos recursos que le llegaban mensualmente como parte de un beneficio que tenían los exmandatarios al terminar su cargo.

"Quizá no me lo crea mucha gente, pero yo no me robé ni un solo clavo, no hice ningún negocio con el gobierno, no lo hizo Martha, a pesar de que la pusieron como trapeador", dijo.