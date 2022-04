No se rasguen las vestiduras, pide AMLO a la oposición, a la cual llamó traidora a la patria

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición que no se rasguen las vestiduras, "cuando ayudaron a empresas extranjeras a destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y votaron contra la reforma eléctrica".

El mandatario federal se refirió a la campaña en la que ha calificado a los diputados federales del PRI, PAN, PRD y MC de traicionar a la patria por frenar la reforma eléctrica.

Incluso les dijo que no hay nada que temer porque la ciudadanía es muy respetuosa y no es violenta. "No se rasguen las vestiduras diciendo 'no quiero que me digan que soy traidor', cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empesas extranjeras, que buscaban destruir a la empresa pública, la CFE y dañar a millones de consumidores mexicanos, por qué votaron a favor de Iberdrola y pregunten a españoles cómo les va con Iberdrola", indicó.

Sostuvo que si la oposición actuó bien y no son traidores a la patria, pues no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, recordó que él mismo, cuando era opositor, ya había denunciado penalmente a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Incluso sostuvo que a Peña Nieto lo denunció ante el Ministerio Público porque se aprobó la reforma energética. "Se impondrá la pena de prisión de 5 meses a 5 años al mexicano que cometa traición a la patria, realice actos contra la independencia, soberanía, o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona grupo o gobierno extranjero", indicó.

Aclaró que ahora no denunciará penalmente a ninguno de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, pero mantiene su discurso sobre que fue una traición a la patria.

Por último, López Obrador detalló que ahora hablará con empesas extranjeras de auto abasto.

Por Misael Zavala

SEGUIR LEYENDO:

“Hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos”: AMLO sobre el cierre de la Unidad Antinarcóticos

AMLO propone diálogo eléctrico con la Iniciativa Privada

“Le tengo respeto al presidente Peña Nieto", afirma AMLO tras acusarlo de traidor a la Partria