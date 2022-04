AMLO propone diálogo eléctrico con la Iniciativa Privada

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las empresas en el país que operan con autoabasto de energía eléctrica, que esa es una práctica ilegal, “una especie de mercado clandestino”, por lo que les propuso “sentarse” en una mesa de negociación con el gobierno federal, para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, dijo, los denunciará penalmente.

Durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, destacó que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley a la Industria Eléctrica (LIE) —avalada, por unanimidad del voto de los ministros—, en uno de los artículos transitorios, declara que el autoabasto es ilegal, por lo que les recomendó comenzar a revisar con sus abogados el tema. “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer. Pero no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero, hay que sentarnos”.

De acuerdo con el dictamen de la Reforma Eléctrica que rechazó la Cámara de Diputados, actualmente hay en México 239 centrales de autoabastecimiento en las que “se han acomodado 77 mil 767 grandes consumidores ‘socios-clientes’, creando monopolios inaccesibles a la CFE y que no fueron resultado de la competencia económica”.

Entre las empresas bajo este modelo figuran Iberdrola, Femsa, Cemex, Heineken, SuKarne, Nestlé, Ford y Liverpool. López Obrador adelantó que el gobierno federal está realizando un análisis completo de cuáles empresas operan en el país con este sistema, y adelantó que ya identificaron una veintena de grandes corporaciones, sobre todo extranjeras.

El informe se presentará a más tardar en dos semanas. “Pienso que dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar este asunto. Estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de empresas, responsables, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, que sean abogados serios, que no les estén mintiendo porque ya es cosa juzgada”, advirtió el mandatario. Y agregó: “Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo y cuando un artículo se aprueba por unanimidad ya no hay amparo que valga, pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva”.

MAAZ