Persecución de grupo armado contra militares fue por narcolaboratorios: "Ellos saben cómo deben actuar", afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la Mañanera sobre el video que circuló en las redes sociales donde se ve a hombres armados a bordo de automóviles que persiguen a militares sobre la Autopista Siglo 21 en la localidad de Nueva Italia del municipio de Múgica, Michoacán.

Al respecto, el mandatario reconoció la actitud responsable del personal castrense para no caer en las provocaciones de los presuntos delincuentes, “antes era distinto, eran constante los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también son ciudadanos inocentes y soldados y marinos”, dijo el presidente.

Al ser cuestionado sobre lo hechos, justificó que los militares iban detrás del desmantelamiento de laboratorios. Incluso, proyectó una gráfica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se habla del aseguramiento de reactores, condensadores, tambos y tinas para la producción de droga, así como 15 plantíos de marihuana en Michoacán, que se estiman en pérdidas para la delincuencia en mil 286.7 millones de pesos. Sin embargo, dijo el presidente, los detalles los dará a conocer la Sedena.

Los decomisos en los narcolaboratorios. Foto: Presidencia

“Eso se usó para decir ‘en qué país vivimos’, hasta personajes famosos, desde luego del partido conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al Ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos", aseguró AMLO.

El titular del Ejecutivo Federal agregó: “... No le importaba a los de arriba porque es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad; no me va a temblar la mano’, todo eso decían cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos”, dijo.

AMLO contrasta cifras de letalidad por enfrentamientos

Resaltó que hoy que las Fuerzas Armadas ayudan con la seguridad pública con inteligencia e información para evitar los enfrentamientos y la violencia. Contrastó cifras de letalidad en operativos en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, con mil 412 fallecidos, mientras en su gobierno sólo 87.

Cifras de la letalidad por el crimen organizado. Foto: Presidencia

“Les decían a los de Marina: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo.

Señaló que hoy las Fuerzas Armadas ayudan a la seguridad pública y al mismo tiempo velan por los derechos humanos, reiterando que la persecución que sufrió el Ejército por parte de civiles fue responsable.

¿Qué pasó después?

Eso fue lo que vamos a informar, ¿por qué iban detrás de ellos? cuestionó López Obrador quien respondió que fue debido a que los hombres armados no querían que se supiera que los militares iban a un lugar donde se encontraron narcolaboratorios. "Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, se entró a la zona y se encontraron laboratorios”, justificó.

Resaltó que lo anterior provocó que se desplegaran “como 300, 400 elementos y se evitó el enfrentamiento, asesinatos, muertes”.

“Ellos ya saben cómo tienen que actuar. Cada vez hay más conciencia en la protección de la vida”, enfatizó el mandatario.

