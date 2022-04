Absuelven a presunto homicida de Gerardo Sosa, hijo del ex rector de la UAEH

Un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a Fernando Ríos Maqueda del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del ex rector y ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán. Ríos fue detenido el 23 de febrero de 2020, justo cuando se cumplía un año del ataque armado con el que fue privado de la vida Sosa Cravioto.

Al emitir la sentencia con la que se ordenó la inmediata liberación de quien era acusado por este delito, los jueces refirieron que el ministerio público, con los elementos que presentó como pruebas, no logró probar la autoría material del acusado en el asesinato.

Uno de estos elementos era un retrato hablado que, de acuerdo con la imputación, mostraba una coincidencia de 85 por ciento con Fernando Ríos. En el juicio se expuso que éste fue elaborado con testimonios de personas que auxiliaron a Sosa Cravioto después de que fue atacado a tiros en el crucero de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, de donde son originarios los Sosa y tienen un rancho que administraba Gerardo hijo: Yemila.

Fernando Ríos fue absuelto por el asesinato del hijo de Gerardo Sosa

FOTO: Twitter

Fernando Sosa trabajaba con él hasta meses antes.

No obstante, las personas que aportaron descripciones de un posible agresor, con las cuales se reconstruyó la posible identidad, conocen a Fernando, porque él laboraba en el Yemila, y, según el ahora absuelto, nunca lo señalaron directamente como el atacante.



Asimismo, en la exhibición del retrato, Sosa expuso al Tribunal que los rasgos fisomómicos no eran coincidentes, por diferencias en oídos, talla, estatura, tono de piel y otras características faciales. Según la tesis del MP, Gerardo hijo descubrió presuntas irregularidades en el actuar de su trabajador y lo despidió. En represalia, acusa que éste lo atacó.



Sosa Cravioto se pudo comunicar por teléfono con su padre mientras era trasladado al hospital donde posteriormente moriría. Aunque, el exrector, víctima indirecta estaba contemplado como testigo, no se presentó porque, según su defensa, está convaleciente tras operaciones en el corazón y el cerebro.

El pasado 4 de febrero abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano —donde estaba recluido desde el 31 de agosto de 2020 acusado de lavado de dinero por 58.2 millones de pesos—, al obtener el cambio de Medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, al argumentar un deteriorado estado de salud.



Tampoco acudió Adriana Sosa Cravioto, hermana, ni Adriana Cravioto Torres, madre del joven fallecido. La primera es señalada como posible cómplice, al recibir y ocultar recursos, en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a su padre (causa penal 263/2020), por lo cual se libró en su contra una orden de aprehensión en agosto de 2020.



Justo cuando se cumplió un año del atentado, el 23 de febrero de 2020, Sosa fue detenido en la colonia PRI Chacón de la capital del estado y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad. Según el MP, en ese lugar fue encontrada con un arma calibre. 45 con la que presume se cometió el asesinato.



Tanto Ríos Maqueda como su familia sostuvieron desde la detención que el arma fue sembrada y que el día de los hechos el supuesto agresor se encontraba en su casa, a 71 kilómetros del rancho Yemila.

Áxel Chávez



SEGUIR LEYENDO:

Vender litros incompletos de gasolina sería FRAUDE en la CDMX; este sería su castigo

“El camión de atrás venía echando carreritas”: testimonios de los pasajeros del choque en Reforma

Vinculan a proceso a escolta de alcaldesa y agente de FGR en Hidalgo por presunto secuestro