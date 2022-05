"Debanhi, no les creemos": Familia de la joven envía fuerte mensaje sobre la violencia contra las mujeres

A poco más de una semana de que el cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado en una cisterna en el motel Nueva Castilla en Nuevo León, a través de su cuenta de Instagram, la cual es manejada por su padre, Mario Escobar, se hizo una publicación diferente a las que se realizaron durante su desaparición.

Se trata de un video de tres minutos con 26 segundos sobre la violencia de género: "No te preocupes Debanhi, no les creemos #debanhiescobar #justicia" es el texto que acompañó la publicación.

"Mamá, si un día desaparezco, no les creas" comienza el clip narrado por una mujer en el que se van mostrando imágenes animadas de mujeres siendo víctimas de violencia o que usan metáforas para referirse a las agresiones.

"No, no me escapé para llevar una vida sin reglas, mamá, si ya no vuelvo a casa no creas lo que la gente dirá, no creas lo que dirá la TV, el radio, o el internet" se escucha con una voz de mujer en tono melancólico y con un piano de fondo.

Y es que esta publicación se realizó luego de lo sucedido en los días recientes, como la versión de que Debanhi pudo caer viva a la cisterna, las declaraciones tanto de sus amigas como del taxista, Juan David Cuéllar y los videos filtrados por la Fiscalía.

El video fue compartido por la cuenta personal de Debanhi. | FOTO: Instagram @debanhi.escobar

"Dirán que yo vestía de manera indecente, dirán que me vieron tomando unas copas el viernes, dirán que yo me subí a un coche con varios hombres" narra la voz del video y es que algunas de estas frases han sido repetidas por algunas personas que han tratado de adjudicarle toda la responsabilidad de su muerte a la joven de 18 años.

Las imágenes son bastante crudas, si bien no son explícitas, transmiten el dolor, sufrimiento y desesperanza de las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión e incluso han sido asesinadas.

Por lo anterior, al final del video aparece la siguiente leyenda: "Si el video te parece pesado puedes bloquearlo, pero eso no te garantiza que se va a bloquear de la realidad."

