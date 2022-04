Sobrino del periodista José Luis Gamboa sería cómplice de su asesinato

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Eduardo “N” por su presunta participación en el homicidio del periodista José Luis Gamboa Arenas, ocurrido en el puerto de Veracruz el pasado 10 de enero.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, cumplimentó la orden de aprehensión, luego de que fiscales, peritos y policía ministerial llevaran a cabo una investigación.

El joven es sobrino de la víctima y fue puesto a disposición de un juez de control del Décimo Primer Distrito de Xalapa con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Este martes 26 de abril se llevó a cabo la audiencia inicial en las Salas de Juicios Orales, donde fue legalizada la detención del imputado, con base en el proceso penal 112/2022.

El cuerpo del reportero José Luis Gamboa Arenas fue encontrado el pasado 10 de enero en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz. Habría fallecido por lesiones con arma blanca.

Gamboa Arenas fue fundador y editor del portal de noticias “Inforegion” y uno de los creadores del medio digital “La Noticia”.La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) informó que las líneas de investigación del caso no están relacionadas con el ejercicio periodístico de Gamboa.

“De acuerdo a datos ofrecidos por la autoridad ministerial, la principal línea de investigación del caso no está relacionada con la actividad periodística de la víctima. Asimismo, se tiene conocimiento de que la carpeta de investigación ya no se encuentra radicada y tampoco está en competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de Veracruz. A pesar de lo anterior, la Comisión estará muy pendiente de la evolución del caso”, se lee en un comunicado.

El periodista fue apuñalado.

Prensa: Entre el Acoso y la Violencia

“ES UN CHIVO EXPIATORIO”: FAMILIARES

Mercedes Gamboa Arenas, madre de Eduardo “N”, señalado como el presunto homicida de su tío, señaló que su hijo está siendo “incriminado” como si fuese un “chivo expiatorio”.

“Amigos, no había dicho nada porque no sabía yo exactamente lo que estaba pasando, a mi hijo lo levantaron cerca de las cuatro de la tarde (lunes 25 de abril) a pocos metros de mi casa, vi como se lo llevaban y en otra camioneta corretearon a mi otro hijo con una pistola en la mano. Mi hijo Eduardo se acaba de comunicar con nosotros para decirnos que lo tienen en Xalapa detenido, que mañana lo quieren remitir a Pacho Viejo, lo están culpando de la muerte de mi hermano, lo están agarrando de chivo expiatorio porque no han hecho el trabajo que deben de hacer por parte de la Fiscalía”, denunció en un audio que emitió a sus familiares y conocidos.

La mujer pidió el apoyo de la población para viralizar el caso y así evitar una injusticia en contra de su hijo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

