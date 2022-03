México no debe ser definido como un país que permite el asesinato de periodistas, asegura Alejandro Encinas

La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo sobre la libertad de expresión en México fue en términos políticos y no en términos diplomáticos, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas.

Durante su participación en el Foro Libertad de Expresión, el funcionario federal dijo que ante los señalamientos del Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas, el Gobierno de México no puede permitir que se le defina como alentador de las desapariciones y de las muertes de periodistas.

"Es un tema donde no vamos a tener coincidencia, sin embargo, si quiero ser muy claro, yo creo que la respuesta el presidente fue una respuesta de carácter político, no una respuesta de carácter diplomático, porque este gobierno no puede asumir que se le defina como un gobierno que está alentando, no solo la desaparición de personas sino la muerte de periodistas, cuando estamos convencidos de que ese es un ejercicio por el que hemos luchado toda nuestra vida y que tenemos que garantizar", explicó.