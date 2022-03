Así velaron a Armando Linares, periodista asesinado en Michoacán

Zitácuaro, Michoacán.- Entre el miedo y un total hermetismo, familiares de Armando Linares López, periodista asesinado en Zitacuaro, Michoacán, velaron los restos del comunicador que dirigía el portal Monitor Michoacán.

Linares López fue velado en la funeraria Los Ángeles, ubicada en la Avenida Hidalgo; sus hijos y hermanos evitaron hablar, pero sus compañeros de las jornadas diarias rompieron el silencio.

Aún con las amenazas en su contra, que Armando Linares reveló en redes sociales, el comunicador desistió de la seguridad que el gobierno federal le proporcionó y continuó con sus labores periodísticas.

"Le pedí que se cuidara, que se fuera de aquí un tiempo y me dijo que no, que a él no lo iban a callar y que se iba a morir en la raya. Yo dudo mucho que esto se esclarezca, como el crimen de Roberto Toledo", expresó la periodista y amiga de Linares, en referencia al colaborador de Monitor Michoacán, asesinado el 31 de enero.