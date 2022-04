PAN y PRI aseguran que Morena hará el ridículo por su denuncia contra la oposición

Las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, calificaron de ignorante, circo, show y ridículo político, la denuncia penal en contra de los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica que anunció Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Tras adelantar que el recurso penal no pasará, rechazaron que la campaña en su contra los intimide.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que el anuncio de la denuncia penal que presentará la dirigencia de Morena en contra de diputados del PAN, PRI, PRD y MC que rechazaron la reforma constitucional enviada por el titular del Ejecutivo, es parte del circo mediático del presidente nacional del partido, Mario Delgado, que dijo, busca publicidad gratis, aunque reconoció que le preocupa que se polarice más al país.

“Forma parte del show político del circo de Mario Delgado, ese sería mi comentario, no va a llegar a ningún lado, lo único que me preocupa es que polarice al país y puede poner en riesgo a alguna persona, pero forma parte de su espectáculo, de su show político, de su circo que arma periódicamente Mario Delgado”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si esta campaña en contra de la oposición en la que los señalan como traidores a la patria los intimida para futuras votaciones, como la posible reforma electoral que ha anunciado el titular del Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión, rechazó que les cause algún tipo de temor.

En este sentido, expuso que al dirigente morenista le falta pericia política para lograr acuerdos, incluso dentro del partido que preside y por ello, dijo, busca publicidad al exterior para legitimarse, Moreira refirió que el exministro José Ramón Cossío ya señaló que la denuncia es totalmente improcedente.

Rubén Moreira calificó a las decisiones de Mario Delgado como "curso mediático"

FOTO: Especial

“Mario Delgado no tiene pericia política para lograr acuerdos, yo no hago acuerdos con él, de nada, pero no tiene pericia política. Mario Delgado es como el terrorista que entra a una fiesta se hace estallar y luego empieza a preguntar ¿por qué no hay fiesta? Así es él, llega y ofende a todos, pero es una postura política, él no quiere que las cosas funcionen porque después se le acaba el discurso”, señaló el priista.

En este sentido, el vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado del PAN Santiago Creel, consideró ridículo, primitivo e ignorante el recurso que Delgado busca interponer y señaló que la campaña en contra de los legisladores de oposición lo está fortaleciendo más.

“Todo esto lo que ha hecho es solidificar, consolidar, fortalecer nuestra coalición, en ese sentido, pues que le sigan, porque entre más aprieten, más sólida, más fuerte va a ser nuestra coalición “Va por México” y va a ser la coalición que va a volver a derrotar las reformas malas para el país que ha estado enviando el presidente (Andrés Manuel) López Obrador.

Advirtió que Morena sí está violando los derechos humanos de los legisladores al promover y ejercer actos discriminatorios en su contra por diferencia de opinión; así como la protección que les da el artículo 61 de la Constitución que establece que los diputados no pueden ser reconvenidos en sus opiniones o decisiones como lo es el sentido de su voto.

“Cualquier otro recurso que quieran interponer, lo que va a demostrar solamente, es su ignorancia, yo les recomiendo y miren que soy su adversario o competidor político, pero les recomiendo que no lo hagan, que no incurran en ese error, se van a tropezar y se va a ver muy mal que un dirigente partidista demuestre tal ignorancia de las leyes mexicanas, que no hagan el ridículo.

