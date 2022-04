Ataques de Trump se deben a que está en campaña, asegura Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en campaña, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es capaz de decir cualquier cosa y afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "no es entreguista".

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones que el expresidente de Estados Unidos hizo el sábado pasado en un mitin en Ohio en las que reveló que tras amenazar a un alto funcionario mexicano, de incrementar los aranceles a las importaciones, logró que México movilizara a más de 20 mil soldados para frenar el paso de los migrantes hacia el país vecino.

Este lunes en conferencia de prensa, el dirigente de Morena fue cuestionado sobre lo dicho por el exmandatario estadunidense, al respecto sostuvo que Trump está en campaña, “entonces, es capaz de decir cualquier cosa”.

Delgado señaló que lo que se deben ver son los resultados que hubo en la relación bilateral México-Estados Unidos cuando Trump fue presidente y recordar cuántos apostaban a que iba a ser una relación de confrontación y dijo, fue todo lo contrario.

El morenista afirmó que la relación entre ambos países cambió “porque nuestro presidente tiene el apoyo popular, no es un presidente débil: es un presidente fuerte y con valores, con principios; que no es entreguista, que es nacionalista”.

En este contexto, se refirió a la reforma eléctrica que fue desechada por los votos en contra de la oposición, aseguró que esta propuesta enviada por López Obrador, es un ejemplo de que el titular del Ejecutivo no obedece a intereses extranjeros.

“Entonces, eso te da una postura diferente. Eso hace que las naciones te respeten; que las naciones no crean que te pueden pasar por encima. Justo ahí regresamos a la definición de soberanía nacional. Y quien no entienda esto, pues no sabe nada de política”, sostuvo el presidente nacional de Morena.