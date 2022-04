Mario Delgado consultará a los mexicanos sobre denuncia penal contra la oposición

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó “al pueblo” a decidir si se interpone o no, una denuncia penal contra los 223 diputados “traidores” del PAN, PRI, PRD y MC, que votaron en contra de la reforma eléctrica, por el delito de traición a la patria que advirtió, se castiga hasta con 40 años de cárcel. En tanto el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que está campaña para exhibir a los legisladores de oposición es “un paredón simbólico en donde deberán ser fusilados”.

Durante su mensaje en el Festival por la Soberanía Nacional que se realizó este domingo en la Alameda de la Ciudad de México, en donde hubo una convocatoria de poco más de 500 personas, el dirigente recordó a la militancia que en 2014 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República por traición a la patria en contra del titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto por la aprobación de la reforma energética , pero que, dijo, no prosperó por qué era el mismo gobierno.

“Así que vamos a iniciar esta consulta porque sería que el pueblo de México pusiera una denuncia en contra de estos traidores, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2014 contra Peña y que fue acompañado por muchos mexicanos y mexicanas. Así que, vamos a seguir con estas campañas de información de manera pacífica”, señaló durante su mensaje.

En entrevista, al término del festival, el dirigente morenista adelantó que la próxima semana se dará a conocer la manera en la que se realizará la consulta a los ciudadanos para definir si se interpone o no la denuncia penal.

“Vamos a revisar si procede, vamos a preguntarle a la gente si queremos ir hasta esta instancia, hay que recordar que en el 2014 Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia por traición a la patria por la Reforma Energética contra Enrique Peña Nieto, porque está muy claro, el artículo 123 del Código Penal cuando se hacen actos en contra de la ciudadanía para favorecer a extranjeros se le llama traición a la patria, se confirma el delito de traición a la patria, entonces vamos a preguntarle a la gente, si el pueblo nos acompaña pues nosotros vamos a preparar también una denuncia, vamos a anunciarlo en la semana, cómo sería, pero sería una denuncia acompañada por el pueblo de México”, señaló Delgado.

“Le tengo respeto al presidente Peña Nieto", afirma AMLO tras acusarlo de traidor a la Patria

Aseguró que primero se revisará la validez de esta propuesta

Durante el evento el dirigente sugirió a la militancia que en caso de visitar las casas de gestión de los diputados de oposición para reiterarles que “son unos traidores” no hagan pintas y solo lleven banderas de México porque dijo, son un movimiento pacifico

“Por cierto, aquellos que de preferencia no lo hagan, pero si van a visitar los módulos de estos traidores, llévenles banderitas de México, como estás, miren, no rayen ahí, llévenles banderas de México a aquellos que quieran ir a sus módulos, para que recuerden, recuerden que hay mucha patria y que hay mucho pueblo, y que la historia, la historia no perdona. La historia los juzgará”, advirtió Delgado.

Durante el evento en el que se presentaron grupos musicales, se instaló un mural en blanco con la leyenda “Deja aquí tu mensaje para las y los traidores a México”, el dirigente morenista escribió “la patria no se vende, la patria se defiende. ¡Viva México, cabrones!”.

En este sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que esta campaña informativa es “un paredón pacifico” para fusilar simbólicamente a los 223 legisladores “traidores” que votaron en contra de la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahí están sus nombres, 223 que están ahí colocados y el peor desprecio es el repudio del pueblo de México, de sus electores, de su pueblo, con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara se van a presentar a tocar puertas. Por eso quisimos estar en esta asamblea darles las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los ciudadanos con su lápiz los fusilen por traidores, de manera pacífica como les sucedió a sus bisabuelos políticos (Miguel) Miramón y (Tomás) Mejía, ellos sí fueron disipados por traición a la patria”, señaló el líder parlamentario.

Ambos líderes morenistas, negaron que se trate de una campaña de odio, firmaron que se trata de una campaña informativa para que la gente sepa quienes son los traidores de México.

Sigue leyendo:

Va por México denunció ante la ONU a Morena por decirle traidora a la patria

No se rasguen las vestiduras, pide AMLO a la oposición, a la cual llamó traidora a la patria