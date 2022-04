¿Dónde puede participar la ciudadanía para decidir qué árbol sustituirá a La Palma en Paseo de la Reforma?

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García, supervisaron el retiro de “La Palma”.

Esta acción se llevó a cabo durante la noche del domingo y madrugada de este lunes en la Glorieta de la Palma sobre Avenida Paseo de la Reforma.

“A pesar de que se estuvo interviniendo con especialistas, no pudo salvarse y ya, la palma que está muerta, no se puede quedar en este lugar porque puede ser riesgosa para la población. Entonces se hace este retiro y se está pidiendo a la gente que conozca cuáles son la propuesta de las especies, algunas son nativas de México, otras no, para que se decida cuál es el mejor árbol que pueda quedar en este sitio”, expresó la mandataria capitalina.