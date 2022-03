"Tiene un juicio": AMLO descarta ir tras Belinda por sus deudas con el SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que su gobierno se encuentre realizando acciones en contra de Belinda debido al juicio que mantiene actualmente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Tiene un juicio" pendiente declaró el mandatario, además descartó que se persiga a otras celebridades que mantiene adeudos con el ente fiscal, pues consideró que "esas eran artimañas de sexenios anteriores" con el objetivo de simular que había cobros de impuestos.

“Yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal, y a los de mero arriba no se les tocaba”, declaró AMLO.

No se comparan los adeudos de artistas con el de grandes corporaciones: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que si bien la cantante Belinda mantiene en estos momentos un juicio con el SAT su gobierno no tomará acciones para irse en contra de ella:

“Belinda tiene un juicio en el SAT, pero no vamos a irnos contra Belinda”, declaró luego de ser cuestionado sobre los adeudos fiscales del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

“Tú estás planteando lo del gobernador, haz tu solicitud a transparencia. Me traes tu informe y lo damos a conocer. Yo no puedo pedir el informe sobre lo que ganan periodistas, golpeadores, mercenarios como Loret de Mola y otros muy famosos”, señaló el presidente.

López Obrador también aseguró que no se pueden comparar las deudas de los artistas con el de las grandes corporaciones: “Un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos. Y así querían darnos atole con el dedo. Ahora no es así. Se reformó la Constitución y ya no hay condonaciones, para que levantemos el nivel de debate”, indicó.

SIGUE LEYENDO:

'Me lo dijo entre lágrimas': Belinda le confesó a su tía que Ignacio Peregrín 'dejó de ser su padre'

AMLO anunciará nueva lista de los deudores del SAT, ¿estará Belinda?