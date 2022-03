'Me lo dijo entre lágrimas': Belinda le confesó a su tía que Ignacio Peregrín 'dejó de ser su padre'

Belinda es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de la polémica y ahora se suma una más sobre su vida personal pues su tía, Rocío Peregrín, reveló detalles de su familia y el supuesto fraude de Ignacio Peregrín.

En entrevista para "Chisme No Like", señaló que la intérprete de "Ángel" no sabía de la existencia de algunos miembros de su familia por parte de su padre y, por ello, los conoció recientemente durante una cena en Madrid, donde se encuentra actualmente luego de su ruptura con Christian Nodal.

Te puede interesar: Mohamed Morales y Belinda: La historia de la relación que terminó en demanda por acoso sexual

"Él había contado a su hija que él sólo tenía una hermana que era María Luz, quien falleció junto a sus padres, y los cuatro hermanos, entonces yo fui a conocerla con muchísima emoción, muchísima alegría, cuando me voy enterando que ella no sabía quién era yo, entonces me quedé en shock, porque eran treinta y pico de años, que a mi hermano en ningún momento se le hubiera escapado mi nombre, me pareció frío", detalló la tía de Belinda.

Durante esta reunión Belinda le habría revelado entre lágrimas a su tía que está decepcionada de su padre al esconderle la existencia de su tía. Además, señaló que la cantante estaría cansada de la fama y habría contemplado retirarse desde hace algunos años, pero su padre se lo negó argumentando que se trata de un "negocio familiar".

"Me dio pena esa niña", añadió su tía señalando que Belinda mantiene a su familia desde pequeña cuando inició su carrera en telenovelas como "Amigos por siempre", momento en que su padre se habría dado cuenta de su talento y cambió con ella: "Dejó de ser su padre.

¿Fraude de Ignacio Peregrín?

Rocío Peregrín habló también sobre el supuesto fraude de su hermano, Ignacio Peregrín, hace más de 20 años para quitarle la herencia a su familia tras la muerte de los abuelos de la cantante en un accidente.

“Fueron poquito a poquito extorsionando a mi padre, que ya era un poquito mayor, yo creo que les tenía hasta miedo y le hicieron firmar, solamente a él, un documento en el que les dejaba el 60% de las acciones de la compañía”, explicó Rocío Peregrín.

Te puede interesar: #TeamBelinda Maribel Guardia la defiende de críticas machistas tras ruptura con Nodal

La tía de Elida detalló que su hermano falsificó la firma de su padre para sacar sus ahorros del banco y luego vendió la compañía de su familia. Añadió que Ignacio Peregrín haría salido de España por amenazas de exempleados a los que no les había pagado.

"Los trabajadores no les pagaban, entonces estuvieron amenazándoles y empezaron a seguirlos, entonces mi hermano Carlos estuvo viviendo en un hotel, pero mi hermano Nacho no podía salir porque lo estaban esperando para golpearlo y tuvo que salir en un maletero”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Issabela Camil revela que regresó un anillo de compromiso, ¿de Luis Miguel?

Christian Nodal podría pagar una multa millonaria si entona alguna apología al delito

AMLO anunciará nueva lista de los deudores del SAT, ¿estará Belinda?