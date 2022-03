Christian Nodal podría pagar una multa millonaria si entona alguna apología al delito

Christian Nodal ha arrasado con el público mexicano, el cual además de identificarse con sus canciones de amor y despecho, se ha mostrado muy orgulloso del ascenso de la carrera del oriundo de Sonora, misma que ha cultivado desde el 2016, año en el que se publicó su primer sencillo, el conocido tema 'Adiós, amor'.

Sin embargo, los éxitos de Nodal han seguido y su fama lo llevó a convertirse en el Artista Del Año en la categoría del Regional Mexicano, durante la más reciente emisión de Los Premios Lo Nuestro, donde además, participó en el homenaje que se brindó a Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del año pasado.

Y aunque recientemente se ha vuelto tendencia por su rompimiento con Belinda y los tatuajes que se hizo en honor a ella y que posteriormente cubrió con otros, lo cierto es que sus fans siguen al pendiente de sus nuevos lanzamientos, entre los cuales destaca 'Ya no somos, ni seremos'.

Por ello, no es de sorprenderse que los boletos para su presentación en Chihuahua se hayan vendido como 'pan caliente', sin embargo, Christian Nodal podría pagar una suma millonaria si es que se le ocurre entonar alguna canción que contenga una apología al delito.

Esto en atención a que si las condiciones sanitarias lo permiten y se presenta en 'El Estadio Monumental' el 9 de marzo, el artista deberá pagar una garantía de 480 mil pesos para asegurar que se cumplirá con las normas de la ciudad que prohíben la interpretación de temas que tengan referencias al delito.

No obstante y ya que las canciones del también compositor no se centran en este tipo de temas, lo más probable es que esa suma le sea devuelta, pues esta garantía solo se podrá volver una multa en caso de que Nodal no se centre en interpretar sus temas románticos y pretenda presentar una canción en la que se alabe a la delincuencia.

Luego de que esta información se diera a conocer en el programa 'De Primera Mano', Gustavo Adolfo Infante recordó que el gobernador que propuso esta norma está en la cárcel y reiteró que Nodal no interpretaba este tipo de temas, ya que la norma en realidad está centrada en los grupos que entonan narcocorridos.

Sin embargo, el periodista Lalo Carrillo señaló que esta garantía se le impone a todos los artistas que se presentan en Chihuahua, por lo cual, aunque Christian Nodal no cante temas musicales en apología al delito, debe pagarla, a sabiendas de que posteriormente se le reembolsará dicho depósito.

SIGUE LEYENDO:

¿Se los borró o es photoshop? Christian Nodal aparece sin tatuajes de Belinda en la cara | FOTOS

Christian Nodal y Akwid; la historia de la colaboración más exótica del ídolo mexicano