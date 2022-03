TeamBelinda Maribel Guardia la defiende de críticas machistas tras ruptura con Nodal

Maribel Guardia sorprendió al salir a la defensa de Belinda, luego de que se dijeran muchas cosas cobre ella tras su ruptura con el cantante Christian Nodal. La actriz indicó que a los hombres se les permiten muchas cosas, mientras que a las mujeres se les hace "bullying" y son víctimas de comentarios machistas.

En entrevista con medios de comunicación, la también cantante y bailarina mostró su postura ante la polémica que rodea a la intérprete de 'Bella traición', quien se ha especulado que rompió por diversos motivos, entre ellos, problemas de dinero con el nuevo ídolo del regional mexicano.

Uno de los temas que más revuelo ha causado es el anillo de compromiso que el cantante de 'Botella tras botella' entregó a la ex estrella infantil. Al respecto Guardia dijo que sí ella quiere devolvérselo que lo haga, pero en el que caso de que no sea así, no debería de importarle a la gente.

“En el caso de Belinda si él se lo regalo y ella se lo quiere dejar es problema de ella. Yo tal vez lo regresaría, pero si ella se lo quiere dejar ese regalo problema de él. Porque era para una boda que no se celebró, pero si ella se lo quiere dejar que le dé su regalada gana y que se pase a la gente por el trasero”, comentó ante las cámaras de los reporteros de espectáculos.

Maribel Guardia también habla del caso de Angélica Rivera

La exesposa de Joan Sebastian también dio su opinión sobre el caso de Angélica Rivera, que recientemente está en el ojo del huracán tras las declaraciones de Cynthia Klitbo, quien dio a conocer que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, le fue infiel.

La actriz que se dio a conocer en el Cine de Ficheras aseguró que siempre hay ataques hacia las mujeres con comentarios muy desagradables y despectivos, mientras que a los hombres se les celebra todo. Tras esta declaración utilizó el ejemplo de 'La Gaviota' y aseguró que si ella hubiera conseguido un novio tras su divorcio con Peña Nieto, le hubieran dicho "zorra".

“A la pobre de Belinda le han hecho un bullying tan espantoso… Siempre hay una cosa contra las mujeres. Hay un bullying terrible contra las mujeres, a los hombres les celebran todo y las mujeres somos unas zorras. Cuando el señor Peña Nieto se divorcio inmediatamente agarró a una chava, guapísima, y todo mundo lo celebró; ‘la pompa que trae’, ‘esta buenísima’. Pero si hubiera sido ella -Angélica Rivera- quien recién separada agarra un hombre, de zorra no la hubieran bajado”, finalizó.

