Belinda SÍ tronó con Nodal por dinero y NO devolverá el anillo; así lo revela colaboradora de Hoy

Sin duda alguna desde el pasado 12 de febrero, el tema del que todo mundo habla es de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, pues son muchos los rumores que envuelven a la que fuera la pareja favorita de nuestro país.

Y es que algunos aseguran que lo que llevó a la separación de esta pareja fue debido a los supuestos 4 millones de dólares que Belinda le habría pedido prestado a quien fuera su prometido, pero éste habría descubierto que el dinero lo iba a utilizar para otra cosa y no para pagar su deuda con el SAT.

Cabe señalar que lo anterior no ha sido confirmado por Belinda ni por Christian Nodal; además mucha ha sido la polémica sobre si la intérprete de “Sapito” debe o no regresar el carísimo anillo de compromiso que el nacido en Caborca, Sonora le dio. Debido a lo anterior, la colaboradora de espectáculos del programa Hoy, Shanik Berman hizo fuertes declaraciones durante la sección de dicha emisión matutina llamada “¿De qué me hablas?”.

¿Qué dijo Shanik?

Fue en la emisión del miércoles 23 de febrero en el programa Hoy, cuando Andrea Escalona, Martha Figueroa, los reporteros Jonathan Barajas, Sebastián Resendiz y la experta de espectáculos Shanik Berman quienes hablaron sobre la separación de Belinda y Nodal.

Shanik al inicio de dicha sección aseguró que Gustavo Mata, amigo y diseñador de Belinda habría hecho unas declaraciones en las que supuestamente la rubia le habría dicho al experto en moda que sí terminaron por un tema de dinero y que además no le iba a devolver el anillo a Nodal.

“Yo nomás quiero decir algo, que Gustavo Mata dijo que Belinda le dijo (Gustavo Mata diseñador importante que entre otras cosas hace lo de Gloria Trevi, por ejemplo) así es, bueno pues que Belinda le dijo que sí, que sí fue por dinero el rompimiento, pero que una mujer, la verdad, que una mujer como ella pues el hombre tiene que gastar, es lo que dijo Gustavo Mata y que también le comentó: ‘y no voy a devolverle el anillo’”, dijo Shanik Berman en Hoy

Ante las declaraciones de Shanik Berman, Andrea Escalona quedó sorprendida por lo que cuestionó a la experta en espectáculos si es que Gustavo Mata le había contado a ella de primera mano lo que antes dijo, ante esto Berman expresó que lo había comentado en una entrevista.

“Gustavo Mata dio esa entrevista de que Belinda le había dicho que no iba a devolver el anillo y que y él dijo ‘Sí fue por dinero el rompimiento’”, insistió Shanik Berman

