"No me odies te lo ruego", sale canción inédita de Belinda, fanáticos piden lanzarla ya

Luego que el pasado 12 de febrero se confirmó que Belinda y Christian Nodal habían terminado no solo su relación sentimental sino su compromiso matrimonial, han sido muchas las versiones que han salido a relucir por las que presuntamente los cantantes habrían decidido terminar, sin embargo, ninguna de éstas ha sido confirmada por los protagonistas de esta historia de desamor.

Pese a la poca información verdadera que ha circulado alrededor de quien fuera una de las parejas favoritas de la farándula, tanto Belinda como Christian Nodal se han dedicado a seguir trabajando, cada uno en sus proyectos musicales, respectivamente.

Tal es así que a menos de una semana de confirmar su truene, Nodal lanzó el tema “Ya no somos ni seremos” y algunos aseguran que va dedicado a Belinda y otros más a su exnovia María Fernanda.

Sin embargo, luego de este lanzamiento, Belinda no se quedó con los brazos cruzados y también hizo lo propio, con un tema de corte urbano titulado “Mentiras” y al igual que con la canción de Nodal, algunos aseguran que va dedicada para el de Caborca, Sonora.

Sin embargo, en Tiktok ya circula un video en el que aparece Belinda en compañía de otra mujer quien está tocando la guitarra y la rubia cantando un tema de desamor.

Y aunque si bien este video no es nuevo, pues tiene un par de años que salió, los fanáticos de Beli piden a gritos que ya grabe de manera formal dicho tema el cual dice

“Me persigue a donde voy cada recuerdo, si pudiera regresar atrás el tiempo, no sentir esta ansiedad de no saber de ti, y me arrepiento cuando pienso que en un segundo todo lo perdí, cuánto lo siento no te miento que a tu lado siempre fui feliz y no me odies te lo ruego, si aún sientes algo de amor por mi y es tan interno tu silencio que ahora soy yo la que llora por tí”