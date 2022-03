Samuel García promete cobertura universal contra el cáncer de mama en Nuevo León

Con un fondo inicial de 173 millones de pesos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el inicio del programa de Cobertura Universal contra Cáncer de Mama, dirigido a mujeres que no cuentan con seguridad social.

Se trata del segundo programa de cobertura universal contra el cáncer que se implementa en la entidad, y que busca reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Iniciará el próximo 1 de abril, y de acuerdo al mandatario será “único en su tipo en el país”, ya que atenderá a las mujeres en todo el proceso, desde la prevención hasta su tratamiento.

Podrán recibir el beneficio todas las mujeres habitantes de Nuevo León que no cuenten con servicios de salud de ningún tipo.

“En Nuevo León no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y creo firmemente que ésta que es una de la causas de mauor mortandad, no puede ser el diferenciador entre recibir o no un tratamiento, por eso decimos que en Nuevo León vamos a darlo todo”, argumentó el mandatario.