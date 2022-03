Enrique Peña Nieto y su secretario de Marina podrían declarar por el caso Ayotzinapa

La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa determinará si se llama o no a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto o al ex Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, por el tema de los videos donde marinos manipulan el basurero de Cocula.

Además, consideró que es muy difícil que este tipo de operaciones especiales no tengan el aval del presidente de la República.

"Va llegar (la investigación de los normalistas desaparecidos) hasta donde la Fiscalía Especial lo decida", dijo.

En la mañanera, el mandatario explicó que se siguen haciendo las investigaciones y uno de su compromiso es saber el paradero de los jóvenes estudiantes.

Agregó que acaban de declarar los marinos que se ven en el basurero, así como los mandos superiores los cuales ya no están en activo en la Marina.

El mandatario también deslindó de cualquier responsabilidad del actual Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda, quien en ese tipo era jefe de zona naval en Acapulco.

Él no tiene involucramiento, añadió el mandatario, porque nuestros malquerientes quieren forzar eso, porque fue jefe de la zona naval en Acapulco.

El presidente también dijo que lo sucedido en Cocula con los marinos fueron decisiones que se tomaron de oficinas centrales.

"Ya los responsables están declarando, porque en efecto en la madrugada, todavía no había luz de día, llevaron unas camionetas al basurero de Cocula y llevaban unos bultos y ese mismo día llegó la comitiva encabezada por el Procurador General de la República y al siguiente día se da a conocer la verdad histórica", expuso.

Reconoció que tanto la Marina como la Sedena están ayudando a esclarecer este caso e hizo hincapié en que este video de marino se conoció en este gobierno y si hubiera ganado otro candidato, no se sabría nada o ya estuviera cerrado el caso.

