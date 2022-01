CNDH abrirá nuevo expediente sobre Ayotzinapa

La presidenta de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, rechazó que las quejas contra la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública hayan incrementado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que van a la baja.

“De 2019 a 2021 las quejas recibidas (contra el Ejército) ascendieron a mil 277 mientras que en los otros primeros años del sexenio anterior fueron 2 mil 075, eso no significa que hayan desaparecido las violaciones a los derechos humanos o que la CNDH no tenga que hacer su tarea de observar y recomendar cómo lo hemos estado haciendo, pero sí que estamos entrando a otra etapa y que de 2018 a la fecha las quejas contra el Ejército no se han disparado de manera notoria, lo que es más, acusan una tendencia a la baja con un promedio de 400 quejas por año”, señaló Piedra Ibarra.

Lo anterior, durante su comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde presentó su informe de labores 2021, la ombudsperson, fue cuestionada sobre su actuación frente a “la militarización del país” que acusaron diputados y senadores de oposición.

“Por eso le pregunto, presidenta, cuál es su perspectiva, sus acciones y su proyecto para actuar ante el incremento de la actuación de las fuerzas armadas en la vida civil del país”, cuestionó la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sin embargo, al cuestionamiento se sumaron legisladores del PAN y PRI.

En respuesta, Piedra Ibarra, sostuvo que en su gestión la CNDH es parte de la transformación del país, indicó que esto se ve reflejado en su informe, en este contexto, se dijo sorprendida de los cuestionamientos sobre la militarización del país.

“No dejan de llamar la atención cuestionamientos basados en análisis sesgados como el que se hace referencia sobre la militarización, el periodo más crítico contra la actuación del Ejército es el periodo 2010-2012, años en los que se recibieron 4 mil 600 quejas en la CNDH” detalló.

La titular de la CNDH sostuvo que si se quiere hacer un balance de los cambios o evolución en esta materia se deben comparar las quejas que la comisión recibió en el periodo 2013-2018, que dijo, fueron un total de 3 mil 311 y compararlas con las que en los últimos tres años ha recibido.

Foto: Cuartoscuro

Abre CNDH nuevo expediente por estudiantes de Ayotzinapa

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que se han presentado quejas sobre violaciones a los derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos, por ello, el órgano autónomo abrirá un nuevo expediente sobre el caso.

Durante la presentación de su informe de actividades 2021 ante el pleno de la Comisión Permanente, en el Palacio de San Lázaro, detalló que se llevaron a cabo al menos dos reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión de la Verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación con el propósito de coadyuvar en la coordinación interinstitucional.

Derivado de lo anterior y de la queja de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y atendiendo a los informes y recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, al análisis del expediente CNDH/1/20146432/Q/UVG y de entre otros elementos, se abrirá un nuevo expediente sobre lo ocurrido en 2014.

“Se inició el trámite de un nuevo expediente de presunta violación a derechos humanos del caso lo que ha dado paso a un nuevo proceso de indagatoria tomando en consideración las líneas de investigación propuestas impulsadas por las víctimas y sus, representantes y el GIEI todo esto lo hemos hecho sin descuidar las acciones preventivas ni las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que igualmente forman parte de las atribuciones de la CNDH”, señaló la ombudsperson.

Seguir leyendo:

CNDH condena el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez

Colegios y barras de abogados exigen se derogue el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz