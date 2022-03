GIEI reitera: normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en basurero de Cocula

Investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que destacan que no hay información que muestre que alguno de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 se encuentre con vida.

Además, mostró un vídeo en el que se ve a elementos de la Secretaría de Marina manipulando el basurero de Cocula, sacando cosas de una camioneta y prendiendo una hoguera; sin embargo, esta visita no fue registrada en el expediente.

De acuerdo con el GIEI, es imposible que el lugar hubiera albergado una hoguera de las características necesarias para reducir a cenizas a 43 personas.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, Francisco Cox, integrante del GIEI, dijo que lo que llama la atención es que nunca se había sabido que Marina estuviera en el basurero de Cocula.

"Esto es algo que no está en el expediente, en la carpeta investigativa, tampoco en la investigación que se está llevando ahora acabo. Las imágenes que se ven son sorprendentes, porque no respetan ningún protocolo de manejo de una escolta en la escena del crimen".

Agregó que el GIEI ha acreditado con pruebas científicas que era imposible que se hayan quemado a los 43 estudiantes como se decía.

Apuntó que también es llamativo la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que todos los organismos públicos entreguen información necesaria sobre Ayotzinapa.

"Estos videos no habían sido encontrados hasta que nosotros insistimos y el presidente instruye a Sedena y Semar que se haga entrega de todos los documentos".

Cox dijo que no se pueden llegar a conclusiones finales con estos nuevos videos y evidencias que se han obtenido.

"Siempre hablamos con certeza y evidencia y nosotros lo que decimos es que hay tres objetos blancos que no sabemos qué es lo que son, ni de dónde salen, luego se prende fuego en la cima del basurero por parte de la Secretaría de Marina y no sabemos que hay adentro de los objetos blancos y por eso no podemos decir nada al respecto".

Añadió que por eso han entregado información a la Fiscalía, a la Unidad Especializada, porque son las instituciones que deben investigar.

Finalmente, dijo que también llama la atención es que Sedena dio un seguimiento muy cercano y detallado de la actividad de los estudiantes y que ese mismo día se hiciera la desaparición.

"Se observa cómo interceptaciones telefónicas al crimen organizado y claramente está involucrado en este caso sin duda".

