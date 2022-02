Ayotzinapa: INAI ordena a la FGR entregar informe de EU sobre el caso de desaparicion forzada

Por medio de uncomunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión pública de los documentos que autoridades de Estados Unidos proporcionaron a México sobre su investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, jóvenes desaparecidos de manera forzada en septiembre de 2014.

El instituto pide entregar las declaraciones de los militares, fotografías y los registros tomados a los estudiantes por los elementos del Ejército Mexicano.

Partucular pidió información sobre el caso

Hay que señalar que esta petición se da luego de que una persona requirió a la Fiscalía General de la República la versión pública de los documentos entregados por las autoridades de Estados Unidos y que están relacionados con la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En su respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, dio a conocer que, después de una búsqueda razonable y exhaustiva, no encontró información relacionada con la solicitud, debido a que no ha obtenido la documentación solicitada. Inconforme con la respuesta de inexistencia de la información, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En alegatos, la FGR reiteró su respuesta; sin embargo, del análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se determinó que el agravio de la persona solicitante es fundado al resultar improcedente la inexistencia que manifestó el sujeto obligado, puesto que no se tiene la certeza del criterio de búsqueda utilizado por la unidad administrativa mencionada para realizar la búsqueda de la información.

La Comisionada del Río Venegas informó que, sobre el caso Ayotzinapa el INAI ha instruido entregar declaraciones de los militares involucrados en los hechos, las fotografías y los registros tomados a los estudiantes por el Ejército, entre otra información.

