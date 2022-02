Intensa nevada golpea al Parque Nacional Cofre de Perote; restringen su acceso

Autoridades municipales y estatales de Protección Civil en Veracruz restringieron el acceso al Parque Nacional Cofre de Perote para prevenir accidentes tras las recientes nevadas que se han registrado en la zona.

La Dirección de Protección Civil de Perote reportó la sexta nevada y la más pronunciada en la zona, en lo que va de esta temporada invernal 2021-2022.

De acuerdo con Ernesto Bello Loranca, director de PC en Perote, se busca evitar riesgos para la población que acude al atractivo turístico, pues la nieve alcanzó una altura de 25 centímetros.

Lo anterior dificulta que los vehículos y camionetas ingresen al parque nacional. Por ello, se determinó prohibir el acceso, pues la nieve representa un riesgo y podría ocasionar un accidente.

El funcionario municipal detalló que el camino es complicado desde la madrugada del martes, cuando personal de Protección Civil subió la montaña para rescatar del frío a cuatro jóvenes que no lograron descender en una camioneta.

“Mi camioneta no logró subir ayer (martes), subimos a rescatar unas personas en la madrugada, no pudieron bajar con una camioneta tracción cuatro por cuatro, no hay acceso en vehículo, no se permitirá el acceso en vehículo”, expresó.